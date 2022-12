La majorité des Américains ne veulent pas que Biden ou Trump se présentent à nouveau en 2024, selon une enquête CNBC

Le président américain Joe Biden parle du renforcement de l’économie pour les travailleurs syndiqués et les retraités dans l’immeuble du bureau exécutif d’Eisenhower, à côté de la Maison Blanche à Washington, DC, le 8 décembre 2022.

Seulement 8% disent que l’âge est une raison majeure pour laquelle ils ne soutiennent pas une autre course pour Trump, qui a 76 ans.

L’enquête a révélé que 47% de ceux qui pensent que Biden ne devrait pas se présenter disent que l’âge est une raison majeure, dont 61% des démocrates qui ne le veulent pas sur le bulletin de vote et 66% des seniors. En revanche, seulement 43 % des 18-49 ans citent l’âge comme principale raison. Biden a eu 80 ans le mois dernier.

Pourtant, les deux sondeurs ont souligné la grande opposition au sein de chaque parti et ont déclaré que ni Trump ni Biden ne partaient en position de force. Alors que Trump a annoncé qu’il se présente, le président Biden ne l’a pas encore fait officiellement.

Les sondeurs démocrates et républicains de CNBC pensent tous deux que les démocrates soutiendront probablement Biden s’il est le candidat et que les républicains soutiendront Trump. Dans une primaire, chaque candidat aurait un niveau de soutien substantiel qui pourrait lui permettre d’obtenir le feu vert de son parti, en particulier face à un large éventail de concurrents qui diviseraient le vote.

Pour Biden, 57% des démocrates disent qu’il ne devrait pas se présenter aux élections en 2024 avec 66% des indépendants et 86% des républicains.

Un nombre substantiel dans le parti de chaque politicien préfère que son nom ne soit pas sur le bulletin de vote, dont 37% de républicains qui ne veulent pas que Trump se présente avec 61% d’indépendants et 88% de démocrates.

L’enquête a révélé que 61% du public pense que Trump ne devrait pas briguer la présidence, contre 30% qui pensent qu’il devrait le faire. Et 70% disent que Biden ne devrait pas briguer un deuxième mandat avec seulement 19% soutenant une course.

Biden a d’autres problèmes que l’âge. Malgré une performance plus forte que prévu des démocrates aux élections au Congrès et plusieurs victoires législatives, l’approbation globale de Biden a glissé à 41% contre 46% dans l’enquête d’octobre, sa désapprobation passant à 54% contre 50%. L’approbation économique du président est passée de 40 % à 38 % et la désapprobation a augmenté d’un point à 57 %.

Seuls 20% du public pensent que les efforts de l’administration Biden pour atténuer l’inflation sont utiles, une baisse de cinq points par rapport à octobre; 28% pensent qu’ils souffrent, une baisse de deux points, et 49% disent qu’ils ne font pas beaucoup de différence, un bond de 7 points.

L’enquête a révélé des opinions largement négatives sur l’économie et les perspectives, avec seulement 14% disant que l’économie est bonne ou excellente, le niveau le plus bas depuis 2013

En ce qui concerne les principales priorités du Congrès, les Américains sont exceptionnellement unis : ils veulent que les législateurs s’attaquent à l’inflation. 87% du public disent que cela devrait être le travail n ° 1 et c’est le premier choix pour les deux parties et pour les indépendants.

D’autres questions montrent les divisions plus traditionnelles : la réduction du déficit et des dépenses est le deuxième choix global à la fois pour le public, les républicains et les indépendants. Mais seulement 47% des démocrates pensent que cela devrait être une priorité du Congrès, contre 84% des républicains.

La protection nationale du droit à l’avortement est la deuxième priorité des démocrates. Il a été choisi par 72% des démocrates mais seulement 39% des indépendants et 17% des républicains. Et 68% des républicains disent qu’enquêter sur l’administration Biden devrait être une priorité absolue contre 38% des indépendants et 12% des démocrates.

L’immigration et la sécurité des frontières sont très appréciées des républicains mais pas des démocrates. Et les démocrates soutiennent fermement que le Congrès fournit une aide à l’Ukraine, une faible priorité pour les républicains.

(Vous pouvez consulter l’enquête complète ici.)