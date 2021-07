La majorité des Américains entièrement vaccinés sont toujours préoccupés par la variante Delta

La plupart des Américains, y compris les personnes entièrement vaccinées, sont de plus en plus préoccupés par la variante Delta du coronavirus, selon un nouveau sondage.

Plus de 60% des Américains sont préoccupés par la variante Delta, selon un sondage CBS/YouGov publié dimanche. La mutation est récemment devenue la variante dominante dans les cas de coronavirus aux États-Unis. Les responsables de la santé de la Maison Blanche ont utilisé la variante Delta pour pousser les Américains à se faire vacciner, arguant qu’elle est plus transmissible et mortelle.

Les personnes entièrement vaccinées se sont révélées plus inquiètes dans le sondage concernant la variante, 72% se disant préoccupées par la mutation Delta. Parmi les personnes interrogées qui ne sont pas vaccinées ou qui attendent leur deuxième dose, un pourcentage beaucoup plus faible de 48% ont déclaré que la variante delta les inquiétait.

Faisant la promotion des vaccinations dimanche, le chirurgien général américain, le Dr Vivek Murthy, a déclaré à ABC que la variante Delta était à l’origine d’une augmentation du nombre de cas et pourrait conduire de nombreux gouvernements locaux à rétablir leurs mandats de masque, ce qui s’est déjà produit dans de grandes villes comme Los Angeles et Las Vegas.

Le président Joe Biden et d’autres responsables de la Maison Blanche ont souligné que la « désinformation » se répandait sur les réseaux sociaux comme une raison du ralentissement des taux de vaccination, mais une majorité des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient ou prévoyaient d’être complètement vaccinées contre Covid-19, quelle que soit la politique fête. Les démocrates restent cependant beaucoup plus ouverts à l’idée, avec plus de 80 % déclarant qu’ils sont ou seront entièrement vaccinés, contre 62 % des républicains disant la même chose. Parmi les Indépendants, il était encore majoritaire avec 67% déclarant qu’ils sont ou seront vaccinés.

Malgré les inquiétudes concernant la variante Delta aux États-Unis, le sondage a signifié un changement global positif dans l’opinion des Américains sur la gestion par le gouvernement de Covid-19. A la question de savoir si la lutte contre la pandémie est « va bien » ou alors « mal, » 64% ont dit le premier. Lorsqu’on leur a posé la même question à propos de janvier, seuls 35 % diraient que les choses étaient « va bien. »

L’enquête CBS/YouGov a été menée auprès de plus de 2200 adultes et a une marge d’erreur de 2,4%.





