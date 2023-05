Plus de la moitié de la population est également favorable à des pourparlers de paix entre Kiev et Moscou, selon un nouveau sondage

Plus de la moitié des Allemands ne soutiennent pas l’idée d’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, selon un sondage YouGov commandé par l’agence de presse allemande dpa. Pas moins de 54% des personnes interrogées se sont opposées à une telle perspective, a rapporté vendredi l’agence de presse.

Seuls 27% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles accepteraient d’offrir à Kiev la perspective d’une adhésion au bloc militaire dirigé par les États-Unis.

En avril, le président ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé que la plupart des Européens ne comprendraient pas si Kiev n’obtenait pas « Invitation bien méritée » rejoindre l’OTAN. Le dirigeant ukrainien devrait désormais participer à un sommet de l’OTAN en Lituanie en juillet, selon dpa.

Les Allemands, quant à eux, souhaitent plutôt que Kiev entame des négociations avec Moscou, a montré le sondage YouGov. Selon l’enquête, 55% des personnes interrogées ont appelé à des négociations entre la Russie et l’Ukraine pour mettre fin au conflit en cours. Seuls 28% s’opposent à une telle initiative.

Le sondage intervient alors que Berlin vient d’annoncer un autre paquet d’armes massif pour l’Ukraine. D’une valeur de plus de 2,7 milliards d’euros (2,95 milliards de dollars), la nouvelle livraison d’armes devrait inclure quatre systèmes de défense aérienne IRIS-T basés au sol de fabrication allemande – ce que les forces armées allemandes elles-mêmes ne possèdent pas encore – ainsi que 30 Leopard 1 chars de combat, 20 véhicules de combat d’infanterie, 100 véhicules blindés de transport de troupes, 18 systèmes d’artillerie automoteurs à roues et 200 drones de reconnaissance.

« Avec cette précieuse contribution d’équipements militaires dont nous avons un besoin urgent, nous montrons une fois de plus que l’Allemagne est sérieuse quant à son soutien », a déclaré samedi le ministre de la Défense, Boris Pistorius. Il n’a cependant pas précisé quand les armes devraient être livrées à l’Ukraine.

Le chef adjoint de la faction parlementaire de l’Union conservatrice (CDU/CSU), Johann Wadephul, a appelé Berlin à autoriser les Ukrainiens à utiliser les armes de fabrication allemande contre des cibles à l’intérieur de la Russie. « Ni en vertu du droit international ni politiquement, il n’y a de raison pour que l’Ukraine ne soit pas autorisée à attaquer des cibles en Russie », a-t-il ajouté. dit-il quotidiennement au Tagesspiegel.

Pendant ce temps, le public allemand s’est méfié du soutien militaire massif fourni à Kiev tout au long du conflit. En février, près des deux tiers des Allemands interrogés se sont opposés à la fourniture d’avions de chasse à Kiev, selon une enquête. En décembre 2022, un sondage YouGov indiquait que 45% étaient contre l’envoi de chars de combat allemands Leopard 2 en Ukraine.

Un certain nombre de célébrités et de personnalités publiques allemandes ont également envoyé deux lettres ouvertes adressées au chancelier Olaf Scholz, dans lesquelles ils demandent à Berlin de cesser d’envoyer des armes à l’Ukraine et de « faire tout » au lieu de parvenir à un cessez-le-feu « dès que possible » et trouver un « un compromis que les deux parties peuvent accepter. »

La Russie a précédemment averti à plusieurs reprises que « pompage » L’Ukraine avec des armes ne ferait que prolonger les souffrances humaines et créer des risques d’une nouvelle escalade des hostilités jusqu’à une confrontation directe entre Moscou et l’OTAN. Il s’est également dit prêt à une résolution pacifique du conflit, à condition que ses objectifs soient atteints et que ses intérêts soient pris en compte.