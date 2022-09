La majorité des actionnaires de Twitter ont voté en faveur du rachat de 44 milliards de dollars par Elon Musk de la société de médias sociaux, Reuter communiqué lundi soir.

Les actionnaires ont jusqu’à 10 h 00 PT mardi pour voter, mais le décompte anticipé du vote lundi a montré que l’approbation de l’accord par les actionnaires était certaine, ont déclaré à l’agence de presse des personnes décrites comme connaissant le décompte. Le conseil d’administration de la société avait exhorté les actionnaires à approuver l’opération.

Le vote intervient au milieu d’une bataille juridique entre Musk et Twitter, que l’entrepreneur milliardaire a proposé d’acheter plus tôt cette année, mais a depuis informé Twitter qu’il mettait fin à l’accord. Musk a déclaré que Twitter l’avait induit en erreur sur le nombre de spams ou de faux comptes sur la plate-forme et avait violé l’accord de fusion en ne divulguant pas un règlement de 7 millions de dollars à son ancien responsable de la sécurité, Peiter Zatko.

Twitter a répondu en juillet par une action en justice contre Musk pour faire appliquer l’accord de fusion et a allégué que le milliardaire tentait de se retirer de l’acquisition de l’entreprise parce que sa richesse personnelle avait chuté et que l’achat était donc devenu plus cher.

La société a poursuivi Musk en juillet devant la Cour de chancellerie du Delaware pour finaliser son achat de plusieurs milliards de dollars de la plate-forme de médias sociaux. Twitter et Musk doivent être jugés le 17 octobre.

Le vote intervient le jour même où Zatko doit témoigner devant un panel du Sénat sur les problèmes de sécurité et de confidentialité qu’il dit avoir découverts alors qu’il travaillait dans l’entreprise.

Twitter a déclaré qu’il avait refusé de commenter le vote jusqu’à mardi. Musk n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter.