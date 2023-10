La majorité de Rishi Sunak est menacée alors que 60 députés conservateurs rejoignent le groupe Liz Truss

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une soixantaine de députés conservateurs ont désormais rejoint le groupe de rebelles pro-croissance de Liz Truss exigeant des réductions d’impôts – mettant en danger la majorité de Rishi Sunak au Parlement.

L’ancienne Première ministre a attiré une foule nombreuse de membres conservateurs lors de la conférence du parti à Manchester lundi alors qu’elle faisait pression pour des réductions d’impôts cette année afin de « faire croître à nouveau la Grande-Bretagne ».

Mme Truss a déclaré lors de l’événement rempli que l’impôt sur les sociétés devrait être réduit à 19 pour cent, tout en exhortant les membres à « libérer le conservateur qui sommeille en eux », ajoutant : « Arrêtons de taxer et d’interdire les choses – construisons plutôt des choses et fabriquons des choses ».

Son proche député Ranil Jayawardena a déclaré que le Groupe conservateur pour la croissance, qui comptait environ 30 députés, s’est élargi pour inclure 60 députés, soit à peu près la même taille que la majorité de M. Sunak à la Chambre des Communes.

L’ancienne ministre de l’Intérieur Priti Patel, qui a rejoint le rassemblement Truss lundi avec Jacob Rees-Mogg et d’autres, a déclaré aux délégués : « Nous ne pouvons plus être timides, nous ne pouvons pas avoir d’aversion pour le risque et nous ne pouvons pas accepter le statu quo. »

Des dizaines de députés ont menacé de voter contre la déclaration d’automne du chancelier Jeremy Hunt s’il incluait de nouvelles hausses d’impôts. « Je pense qu’il est peu probable que le whip en chef expulse du parti conservateur des gens s’ils respectent leur engagement », a déclaré l’ancien président Jake Berry, l’un de ceux qui ont signé l’engagement.

Prévenant que les rebelles avaient de l’influence, M. Berry a ajouté : « Notamment parce qu’il y en a 33 qui ont déjà signé et d’autres à venir, et cela représente plus de la moitié de la majorité du gouvernement. »

Mme Truss cherchait à obtenir le vaste soutien des membres du parti qui l’avaient élue à la place de M. Sunak l’été dernier, avant que la vague désastreuse de réductions d’impôts non financées dans son mini-budget ne conduise à l’implosion chaotique de son mandat de Premier ministre de 49 jours.

D’autres groupes à droite du parti prenaient également de l’ampleur à Manchester, alors que le groupe des Nouveaux Conservateurs dirigé par Danny Kruger et Miriam Cates a présenté des propositions visant à interdire l’enseignement de « l’idéologie du genre » dans les écoles lors d’un événement réservé aux personnes debout.

Liz Truss, Ranil Jayawardena, Priti Patel et Jacob Rees-Mogg (PENNSYLVANIE)

M. Sunak et son équipe ont fait campagne auprès de la droite conservatrice en proposant de réduire le HS2, de réduire la fonction publique et d’imposer des conditions de prestations plus strictes, alors que la menace présentée par Mme Truss et d’autres à droite semblait croître.

M. Hunt a exclu des réductions d’impôts importantes cette année, mais a fait des offres qui seront bien accueillies par la droite du parti qui soutient Truss. Il a annoncé un plafond d’embauche à Whitehall pour économiser jusqu’à 1 milliard de livres sterling par an et a ordonné des plans visant à réduire le nombre de fonctionnaires.

Il a souligné la nécessité de réduire le nombre de fonctionnaires travaillant sur des « initiatives en matière d’égalité et de diversité », dans un langage faisant écho à un discours de campagne à la direction de Mme Truss.

Mike Clancy, secrétaire général du syndicat Prospect, a déclaré que cette dernière décision constituait un revirement par rapport à un engagement précédent de M. Sunak selon lequel il n’y aurait pas d’objectifs imposés d’en haut en matière de réduction des effectifs dans la fonction publique.

« Nous avons maintenant des ministres du gouvernement qui se précipitent pour présenter des politiques lors de la conférence des conservateurs dans une tentative désespérée de consolider leur propre soutien auprès de l’extrême droite de leur parti », a-t-il ajouté.

Dave Penman, secrétaire général du syndicat FDA qui représente les hauts fonctionnaires, a déclaré que cette annonce sortait du manuel de M. Rees-Mogg. Il a déclaré que le plan était « une politique fantaisiste de la pire espèce ».

Ailleurs lors de la conférence, le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré que les conseils pourraient être empêchés d’imposer des amendes aux conducteurs alors qu’il ciblait les villes « sinistres » aux 15 minutes. Il a même affirmé que

Le secrétaire aux Affaires, Kemi Badenoch, a promis une révision des régulateurs afin que les « libertés du Brexit » puissent être utilisées pour réduire la bureaucratie.

La secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, a annoncé de nouvelles directives pour garantir que les statues soient expliquées plutôt que démolies après le renversement de la statue du marchand d’esclaves Edward Colston. La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, s’en est prise aux syndicats d’enseignants en suggérant que des niveaux de service minimum pourraient être étendus au personnel universitaire.