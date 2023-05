La majorité de la génération Z considère le travail indépendant comme une option de carrière viable – 3 qui l’ont fait

La génération Z fait son entrée sur le marché du travail et de nombreux membres repensent le traditionnel 9 à 5. Selon une étude de février Enquête Fiverr 2023 de 7 121 Gen Zers du monde entier. La pige « est un attrait majeur pour une génération désireuse de poursuivre ses passions, de perfectionner ses compétences et d’avoir plus de contrôle sur ses revenus et sa trajectoire de carrière », déclare Gali Arnon, CMO de Fiverr, dans le rapport. Les pigistes représentent déjà une part importante du marché du travail. Plus d’un tiers, 39% des Américains sont indépendants, selon le marché du travail L’attaquant indépendant d’Upwork 2022 enquête auprès de 3 000 professionnels. C’est une augmentation de trois points de pourcentage par rapport à 2021. Et certains membres de la génération Z n’attendent pas longtemps pour commencer.

Gigi Robinson, 24 ans, influenceuse

Gigi Robinson, 24 ans, avait longtemps lutté contre des maladies chroniques comme le syndrome d’Ehlers Danlos et l’endométriose. Tout en obtenant son BFA à l’Université de Californie du Sud, elle a commencé à partager ses difficultés sur des plateformes comme TikTok et a commencé à amasser un public. C’est à ce moment-là que les entreprises ont commencé à proposer des opportunités d’ambassadeur de marque. Robinson avait fait des stages dans des entreprises comme Paramount Pictures et prévoyait de se lancer dans le divertissement d’entreprise, « mais je pense qu’aller à l’école à Los Angeles, qui est un peu comme la Mecque de la culture d’influence, c’est devenu presque intégré à mon flux de travail », dit-elle. . Lors de son dernier semestre à l’école à l’automne 2020, elle a décidé d’accepter ces marques dans leurs offres et s’est rendu compte qu’il y avait de l’argent à gagner en tant que pigiste. Plus de deux ans après avoir obtenu son diplôme, elle a fondé It’s Gigi, une entreprise qui englobe ses diverses sources de revenus. Ils comprennent un livre pour enfants récent, des prises de parole en public, un coaching de carrière et des partenariats de marque continus. Robinson a rapporté plus de 170 000 $ l’an dernier. À ce stade, « je ne retournerais pas dans le cadre de l’entreprise », dit-elle.

Mark Santos, 23 ans, monteur vidéo

Marc Santos, 23 ans, a lancé sa chaîne YouTube personnelle à l’âge de 11 ans dans sa ville natale de Sao Paulo, au Brésil, documentant sa vie de jeune adolescent. Lorsqu’il a déménagé à Boca Raton, en Floride, à 15 ans, il a commencé à faire des vidéos sur ce que c’était que de vivre aux États-Unis pour un Brésilien. Et celles-ci ont gagné du terrain. « J’avais environ 100 000 abonnés quand j’avais 16 ans », dit-il. Mais bien qu’il ait espéré que YouTube deviendrait son travail à plein temps, la chaîne ne gagnait pas beaucoup.

Le pigiste Fiverrr Mark Santos. Avec l’aimable autorisation de Mark Santos

Alors qu’il étudiait à l’Université de Floride du Sud, Santos s’est souvenu qu’il avait déjà vu « quelqu’un sur YouTube parler de la façon dont ils se débrouillaient bien sur Fiverr », dit-il, et a décidé de créer un profil sur le site proposant des services de montage vidéo. En une semaine, il avait réservé son premier client. Au moment où Santos a obtenu son diplôme en mai 2022, il avait élargi ses offres à la conception de vignettes et de bannières, entre autres, et travaillait « au moins 12 heures par jour », dit-il. Il avait également commencé à embaucher des pigistes pour prendre en charge une partie du travail de ses clients. Il était clair que ce serait finalement son travail. Aujourd’hui, il réserve entre 100 et 200 projets par mois, facturant jusqu’à 900 $ par projet. « Je n’ai jamais vraiment voulu travailler dans une entreprise », dit-il. « J’ai toujours su que j’allais faire quelque chose de différent. »

Nathaniel DeSantis, 26 ans, producteur de podcasts

Nathaniel DeSantis26 ans, est diplômé de l’Université Furman en 2019 et « a postulé à environ 100 emplois », dit-il, décrochant finalement l’un des fabricants de pièces pour équipements militaires. Pendant son séjour, le natif de Greenville, en Caroline du Sud, a lancé un podcast de critiques de films avec un ami et s’est rendu compte qu’il adorait le format. Il a plongé dans l’apprentissage de tout ce qu’il pouvait sur l’ingénierie audio et la création d’un podcast et a quitté le travail de fabrication après un an. « J’appelle cette période de la vie obtenir mes maîtres », dit-il.

Nathaniel DeSantis. Avec l’aimable autorisation de Nathaniel DeSantis