WASHINGTON – Dans les heures qui ont suivi l’annonce d’un verdict de culpabilité dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, un sondage instantané exclusif USA TODAY / Ipsos a révélé que les Américains approuvaient à une écrasante majorité la conclusion du jury.

L’enquête, menée quelques heures seulement après l’annonce du verdict par le juge, a révélé que 71% des Américains étaient d’accord pour dire que Chauvin était coupable, et la plupart des Américains interrogés ont suivi au moins une certaine couverture du procès de trois semaines. En outre, 62% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles accepteraient le verdict et ne feraient rien de plus comme une marche ou une manifestation; 61% des démocrates et des républicains ont répondu de cette façon. Environ 16% ont déclaré qu’ils se joindraient à des rassemblements ou à des manifestations pour accepter le verdict, tandis que 12% au total ont déclaré avoir rejeté le verdict.

Ipsos a décrit les résultats comme montrant « un moment rare où la majorité des démocrates et des républicains estiment que le résultat est correct ». Ipsos a interrogé en ligne 1 000 adultes américains de tous les États.

Chauvin, 45 ans et blanc, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans. Chauvin a été vu sur une vidéo épinglant Floyd au sol avec son genou le dernier Memorial Day pendant plus de neuf minutes après que la police a répondu à un rapport selon lequel Floyd avait utilisé un faux billet de 20 $.

Une vidéo virale de l’incident, ainsi que le meurtre de Breonna Taylor en mars à Louisville, Kentucky, ont déclenché des manifestations internationales pour la justice raciale et la réforme de la police. Les verdicts de mardi ont marqué un moment de catharsis pour un pays ravagé par la division.

Chauvin risque 12 ans et demi ou 150 mois de prison en vertu des directives de détermination de la peine pour un délinquant primaire. Mais, l’accusation a fait valoir qu’il existe des facteurs aggravants qui nécessitent une peine d’emprisonnement plus longue. Cela signifie que Chauvin peut faire face à une peine plus longue. Il retourne au tribunal pour la condamnation dans huit semaines.

Différences plus nettes autour de la loi et de l’ordre

Bien que la plupart soient d’accord avec le résultat du verdict, le sondage instantané a révélé des différences dans les opinions du public sur l’importance de la loi et de l’ordre, notant peut-être davantage les différences partisanes qui se sont cimentées au cours de la dernière année.

Le sondage a révélé qu’un peu plus de la moitié des répondants – 54% – ont déclaré qu’ils pensaient que «la loi et l’ordre étaient la chose la plus importante à garantir, même si cela signifie limiter les manifestations pacifiques». Cette réponse a grimpé à 73% chez les républicains et a chuté à 43% chez les démocrates. Les indépendants étaient exactement à moitié. D’un autre côté, 38% ont déclaré que le droit de manifester est primordial, même si des incidents violents en résultent, avec 53% de démocrates, 36% d’indépendants et 22% de républicains d’accord.

Les meurtres commis par les forces de l’ordre contre Floyd, Taylor et d’autres ont suscité de vifs appels à un changement des stratégies policières, y compris une poussée de certains pour démanteler complètement l’application de la loi.

Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, dans une déclaration immédiatement après le verdict, a déclaré que les décisions représentaient une nouvelle ère de responsabilité de la police pour mettre fin aux «morts récurrentes et durables aux mains des forces de l’ordre».

Quelques heures plus tard, le président Joe Biden a appelé à un « moment de changement significatif » pour lutter contre le racisme systémique dans la police, notant que le verdict lui-même n’était « pas suffisant ».

« Cela ne peut pas s’arrêter ici. Afin d’apporter de réels changements et réformes, nous pouvons et nous devons faire plus pour réduire la probabilité que de telles tragédies se reproduisent », a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche.

Il a également fait pression pour l’adoption par le Sénat de la George Floyd Justice in Policing Act – nommée en l’honneur de Floyd – qui vise à renforcer la responsabilité de la police et à empêcher les agents responsables de problèmes de passer d’un département à un autre. Le projet de loi, qui a blanchi la Chambre en mars, mettrait également fin à certaines pratiques policières qui ont fait l’objet d’un examen minutieux.

Différents points de vue sur les circonstances de la mort de Floyd

Alors qu’une grande majorité a déclaré que Chauvin était coupable du meurtre de Floyd, les opinions des répondants étaient partagées sur ce qui s’était exactement passé.

Parmi les personnes interrogées, 40% dans l’ensemble ont déclaré croire que la mort de Floyd était un meurtre – avec 26% des républicains et 51% des démocrates d’accord – tandis que 32% dans l’ensemble considéraient les circonstances entourant sa mort comme une négligence de la part de Chauvin. Peu – 11% – ont déclaré qu’ils pensaient que les actions de Chauvin étaient un accident et 5% ont déclaré qu’il n’avait rien fait de mal.

La nouvelle du procès diffusé en direct a pénétré la vie des Américains, selon le sondage Ispos. Pas moins de 40% des Américains ont consommé «beaucoup» de médias à propos du procès Chauvin, 27% des répondants ont dit qu’ils avaient regardé «certains» contenus liés au procès et 21% ont dit qu’ils en avaient vu «un peu». Seuls 9% des répondants ont déclaré qu’ils n’avaient rien vu du tout sur le procès.

Parmi ceux qui disent avoir vu une grande partie ou une partie du procès, 76% sont des démocrates, 62% sont des républicains et 61% sont des indépendants.

Le sondage Ipsos a été mené de 17 h à 20 h le 20 avril pour USA TODAY. Il a un intervalle de confiance de 3,2 points de pourcentage. Parmi les personnes interrogées, 262 se sont décrites comme des républicains, 422 comme des démocrates et 316 comme des indépendants.

