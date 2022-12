La Major School of Dance de Coal City rencontre Mickey Mouse – Shaw Local

Des danseurs de la Major School of Dance de Coal City se sont produits avec Mickey Mouse au Disney World’s Theatre of the Stars. La performance est venue après deux ans de préparation.

Les danseuses Lilliana Aguirre, Charlotte Banks, Cora Bill, Natalie Borchelt, Sophia Holzinger, Bridget Knowles, Abby Kodat, Varna Liebermann, Mackenzie Lovell, Lilly Miller, Laynah Pierard, Harper Roberts et Margot Roberts se sont également produites deux fois sur la scène Beauty and the Beast visitée. les parcs d’attractions et rencontré certains des personnages de Disney.