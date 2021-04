La Major League Soccer a annoncé lundi qu’elle fera partie de plusieurs ligues américaines qui participeront à un programme pilote pour mettre en œuvre des substitutions de commotions cérébrales, à partir de la saison régulière 2021.

Les protocoles impliqués dans le programme ont été approuvés par la FIFA et l’International Football Association Board (IFAB), qui supervise d’éventuelles modifications des Lois du Jeu. L’IFAB a fixé une période d’essai initiale de 20 mois pour tester l’initiative des substituts de commotion cérébrale dans des compétitions à travers le monde jusqu’au 31 août 2022.

En ce qui concerne les ligues aux États-Unis qui participeront, un groupe de travail sur les commotions cérébrales composé de dirigeants sportifs et médicaux de la MLS, de la NWSL, de l’US Soccer, de l’USL et de la NISA, a travaillé au cours des derniers mois pour mettre en œuvre l’initiative, et ont été approuvés par l’IFAB et la FIFA pour participer à l’essai.

« La priorité la plus importante pour nous dans cette initiative est de nous assurer que les joueurs disposent d’un environnement plus sûr pour jouer », a déclaré Jeff Agoos, vice-président principal de la MLS, Compétition, Administration médicale. « Les équipes médicales de notre club, nos équipes techniques sont alignées sur le processus, et nous pensons que c’est une étape vraiment importante pour que cet essai se poursuive. Nous avons vraiment hâte de voir comment cela se déroulera au cours de l’année, et nous pensons que ce sera un réel avantage pour nos joueurs. «

La NWSL, qui commence sa saison le 9 avril, a également publié une déclaration en faveur du programme pilote.

« Le nouveau protocole sur les commotions cérébrales est un autre tremplin dans nos efforts continus pour créer des directives de sécurité des joueurs robustes pour toutes les équipes et tous les athlètes », a déclaré Hughie O’Malley, directeur de la médecine sportive de la NWSL. « Le bien-être de nos joueurs est une priorité à la NWSL, et nous sommes heureux de collaborer avec les autres ligues professionnelles et US Soccer sur ce programme pilote pour continuer à protéger nos athlètes. »

L’analyste de la télévision ESPN Taylor Twellman a vu sa carrière de footballeur se terminer à l’âge de 30 ans par une série de commotions cérébrales, et il a depuis poussé à une plus grande sensibilisation aux commotions cérébrales par le biais de son organisation de défense ThinkTaylor.org. Il a salué la démarche prise par l’IFAB, la FIFA et les différentes parties prenantes aux États-Unis

« Ma réaction naturelle est qu’il est temps », dit-il. « Mais je ne vais pas non plus rester assis ici et ne pas être reconnaissant que nous ayons réellement cette conversation. »

Le traitement des commotions cérébrales, en particulier sur le terrain, est depuis longtemps un sujet de préoccupation dans le sport. Au niveau professionnel, les équipes avaient été limitées à trois remplacements, un nombre qui avait été porté à cinq en raison de la pandémie de COVID-19. Tout au long de l’histoire du jeu, un joueur remplacé n’a pas été autorisé à réintégrer un match.

En vertu des règles énoncées par la FIFA et l’IFAB, les équipes seront autorisées à effectuer jusqu’à deux remplacements par match pour remplacer des joueurs souffrant d’une commotion cérébrale ou présumée, quel que soit le nombre de substitutions déjà utilisées par une équipe. L’idée est d’utiliser de telles substitutions dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des joueurs.

Une fois le protocole implémenté, les jeux verront jusqu’à trois types de substitutions. Chaque équipe aura à sa disposition cinq remplaçants dits normaux par match, qui peuvent être effectués en trois occasions distinctes. Toute substitution effectuée pendant la mi-temps, ou entre le règlement et la prolongation, ou entre les deux mi-temps de la prolongation en séries éliminatoires ne comptera pas comme l’une des trois opportunités.

Une substitution de commotion cérébrale peut être effectuée immédiatement après qu’une commotion cérébrale survient ou est suspectée après une évaluation sur le terrain et / ou une évaluation hors terrain, ou à tout autre moment lorsqu’une commotion cérébrale survient ou est suspectée. Cela comprend lorsqu’un joueur a déjà été évalué et est retourné sur le terrain de jeu.

Si une équipe utilise une substitution par commotion cérébrale, l’équipe adverse recevra alors une substitution supplémentaire au-delà des cinq substitutions normales. L’espoir est que ces règles élimineront au moins une partie du conflit de la décision en permettant une substitution sans avoir un impact négatif sur le nombre de sous-marins d’une équipe.

Le personnel technique de chaque club sera responsable de désigner le type de remplacement en fournissant au quatrième officiel la carte de remplacement de couleur appropriée: blanc pour un remplacement normal, rose pour un remplaçant pour commotion cérébrale et bleu pour un remplaçant supplémentaire.

Bien que les arbitres puissent arrêter le jeu en raison d’une blessure présumée à la tête, les officiels du match ne feront pas partie du processus de prise de décision pour déterminer si un joueur doit ou ne doit pas être remplacé, et ils ne détermineront pas non plus si un remplaçant normal ou un remplaçant pour commotion cérébrale. Devrait être utilisé.

Les professionnels médicaux de l’établissement, y compris les entraîneurs sportifs d’équipe, les médecins d’équipe et le directeur médical du site, continueront de suivre les politiques et les protocoles établis par le comité des commotions cérébrales de la MLS pour l’évaluation et la gestion sur le terrain et hors terrain.

MLS continuera également à utiliser un « spotter médical » dans lequel des professionnels formés surveillent la diffusion du match pour identifier les blessures potentielles à la tête et les commotions cérébrales possibles. Ces observateurs médicaux sont en mesure de fournir rapidement une vidéo au directeur médical du site à la quatrième table des officiels pour aider à évaluer les blessures à la tête et les éventuelles commotions cérébrales.

« L’utilisation des communications médicales sur le banc est une étape importante pour les professionnels de la santé pour obtenir plus d’informations, [and help] l’observateur pour être en mesure d’obtenir des informations pour voir quand cette blessure se produit « , a déclaré le Dr George Chiampas, qui en plus d’être le médecin-chef de la Fédération américaine de football, est médecin d’urgence et de médecine du sport, ainsi qu’un assistant professeur de médecine d’urgence et de chirurgie orthopédique à l’Université Northwestern.

Bien que la règle soit un pas en avant clair, on craint toujours que le programme pilote n’aille pas assez loin. On estime qu’il faut entre sept et 10 minutes pour évaluer correctement si un joueur a subi une commotion cérébrale, et un changement de règle préliminaire qui a été soumis à l’IFAB par l’USL en 2019 a demandé que le substitut de la commotion cérébrale puisse être temporaire, avec le joueur blessé autorisé à revenir après avoir été correctement évalué.

« Le défi que tout le monde utiliserait est que le professionnel de la santé est soucieux de tirer quelqu’un parce qu’il n’a que trois sous-marins, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Chiampas. «Tout ce défi ou cet obstacle est supprimé. Et si un médecin ou un entraîneur d’athlétisme estime qu’un joueur a une blessure à la tête et qu’il le soupçonne même – c’est ce que nous devons nous rappeler, s’il le soupçonne même quantité de soutien et de soutien. «

Les années à venir devraient révéler les points faibles de la règle, et Twellman est convaincu que le programme pilote n’est pas le dernier mot sur les substitutions de commotions cérébrales.

« Je pense que cela va évoluer », a-t-il déclaré. « Je regarde le mécanisme et la structure de ce qu’il est maintenant. Est-ce que je pense que ce sera la même chose dans trois ans, dans cinq ans? Non. Je pense que la FIFA, quelle qu’en soit la raison, dira qu’elle a besoin de plus de données . Je suis d’accord pour qu’ils disent ça pour voir comment ça marche. «

Chiampas a ajouté: « Je pense que nous allons apprendre et c’est ce que je pense qu’un pilote est. Comment pouvons-nous en tirer des leçons? Si cela ne répond pas aux besoins des joueurs, et s’il existe des moyens de nous améliorer, vous feriez mieux croyons que nous allons nous assurer que nous prenons la parole. «