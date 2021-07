La Major League Soccer permet à Toronto et Montréal de commencer à jouer à domicile

La Major League Soccer a annoncé mercredi son intention de voir le CF Montréal et le Toronto FC commencer à jouer certains matchs dans leurs locaux.

La décision est basée sur la mise à jour de la législation sur la santé publique promulguée le 5 juillet par le gouvernement canadien qui a assoupli les restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada en raison de la pandémie de COVID-19.

Toronto pourra jouer au BMO Field contre Orlando City le 17 juillet et les New York Red Bulls quatre jours plus tard. Montréal pourra accueillir le FC Cincinnati le 17 juillet au Stade Saputo. Ce seront les premiers matchs à domicile pour l’une ou l’autre équipe depuis les premières semaines de la campagne 2020. Toronto et Montréal seront autorisés à avoir des fans et des médias présents aux matchs, conformément à toutes les directives locales et régionales.

– MLS sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Une source connaissant la situation a déclaré à ESPN qu’en raison des améliorations continues apportées à BC Place, le retour du Vancouver Whitecaps FC à son domicile sera reporté à une date ultérieure.

La MLS a ajouté qu’elle restait en communication avec le gouvernement canadien concernant les plans pour ses équipes d’accueillir le reste de leurs matchs à domicile au Canada.

Les restrictions de voyage dues à la pandémie de COVD-19, y compris l’exigence que les personnes entrant dans le pays se mettent en quarantaine pendant 14 jours, ont empêché Montréal, Toronto et Vancouver de jouer des matchs dans leur ville d’origine. Les trois équipes ont dû établir des bases « à domicile » aux États-Unis au cours de la dernière partie de la saison 2020 ainsi que pendant les trois premiers mois de la campagne 2021. Cette saison, Montréal a joué à Fort. Lauderdale, Floride., Toronto à Orlando, tandis que Vancouver a joué des matchs à domicile à Sandy, Utah.

Mais la nouvelle législation du gouvernement canadien permet aux personnes vaccinées de contourner l’exigence de quarantaine, bien qu’elles doivent toujours être testées négatives pour COVID-19. Ceux qui ne sont pas vaccinés doivent tout de même se mettre en quarantaine.

Cette exigence pourrait poser problème aux joueurs non vaccinés. Un porte-parole de la MLS Players Association a déclaré à ESPN que « la MLS approche de 95% du pool de joueurs vaccinés, ce qui est l’un des plus élevés des ligues sportives nord-américaines aux côtés de la WNBA. Nous sommes extrêmement fiers de nos membres qui font leur part dans les combats le virus, et nous restons favorables à ce que tous les joueurs se fassent vacciner. »

Une source connaissant la situation a ajouté que 26 des 27 équipes de la MLS avaient au moins 85 % de leurs joueurs vaccinés. La source a ajouté que la seule équipe qui n’est pas à ce seuil est « à un ou deux joueurs ». Un porte-parole des Whitecaps de Vancouver a déclaré que 100 pour cent des joueurs avaient été vaccinés.

À l’échelle de la ligue, il reste encore environ 40 joueurs qui n’ont pas été vaccinés contre COVID-19 et qui, en pratique, ne pourraient pas faire l’aller-retour entre les États-Unis et le Canada.

Récemment, Montréal a échangé l’attaquant Erik Hurtado au Columbus Crew en partie à cause de son refus de se faire vacciner. Lors d’un appel Zoom avec des journalistes le 4 juillet, le directeur général du Toronto FC, Ali Curtis, a déclaré que tout le personnel de l’équipe et presque tous les joueurs étaient entièrement vaccinés. Un ou deux joueurs ne sont pas vaccinés ou ont besoin d’un deuxième vaccin. Il a admis qu’il existe « des complications potentielles pour les joueurs non complètement vaccinés, mais nous devrons voir comment les choses se déroulent ».

Le milieu de terrain de Toronto Nick De Leon a déclaré en mars qu’il n’avait pas été vacciné et qu’il n’avait pas l’intention de le faire.