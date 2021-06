La Major League Soccer lancera une ligue de développement en 2022

La Major League Soccer lancera l’année prochaine une ligue axée sur le développement, visant à combler le fossé entre les académies de jeunes et les formations de l’équipe première, a annoncé lundi la ligue.

La nouvelle ligue, qui n’a pas encore été nommée, devrait inclure environ 20 équipes au cours de sa première année, dont plusieurs équipes gérées par la MLS jouant actuellement dans le championnat USL et la USL League One. D’ici 2023, chaque équipe MLS avec une équipe de division inférieure jouera dans la ligue, qui comprendra également un nombre illimité d’équipes indépendantes en dehors de la structure de propriété actuelle de la ligue. Il est probable qu’il y aura au moins une représentation indépendante au cours de la première année.

Selon le président et sous-commissaire de la MLS, Mark Abbott, il existe trois principaux facteurs de motivation pour la création de la ligue : terminer le parcours professionnel du niveau junior à la MLS, amener le football professionnel sur les marchés des nouveaux médias et offrir plus d’opportunités dans divers rôles liés au football. à un bassin de candidats plus diversifié.

« L’un des éléments vraiment clés de [the pro pathway] est d’avoir une opportunité de division inférieure pour les joueurs qui sont passés par le système de développement, mais qui ne sont pas encore prêts à jouer pour leur première équipe », a déclaré Abbott à ESPN. « Nous devons leur trouver un endroit pour avoir une compétition significative. et des minutes significatives et avoir une ligue de division inférieure dynamique est un moyen d’y parvenir. »

Pendant plusieurs années, l’USL a assuré cette fonction et la relation a profité à chaque ligue à des degrés divers. Cependant, à mesure que les deux ligues se sont développées, il est de plus en plus clair que les équipes gérées par la MLS étaient motivées par le développement des joueurs, tandis que les équipes de l’USL donnaient la priorité aux résultats sur le terrain.

« Dans les premières années, je crois que l’USL voulait vraiment de nous et ils étaient accommodants », a déclaré Peter Vermes, entraîneur-chef de longue date du Sporting Kansas City. « Ils essayaient, évidemment, de développer leur ligue et c’était un moyen de rendre un peu excitant notre présence. Mais de manière réaliste, ce que nous essayons de faire et la façon dont nous essayons d’utiliser ces équipes en tant qu’extension de notre équipe première, comment nous essayons de développer l’avenir de nos équipes MLS, ce n’est pas nécessairement leurs objectifs.

« Ce n’est pas une critique, c’est juste la réalité. »

La MLS a demandé la sanction de la Division III auprès de la Fédération de football des États-Unis, qui est du même niveau que la USL League One et un niveau inférieur au championnat USL. Aux États-Unis, où il n’y a pas de système de promotion-relégation, les sanctions pour différentes divisions prennent en compte des facteurs tels que la taille et les normes du stade, les capacités des médias, la taille du marché, etc. Il n’y aura pas de restrictions liées à l’âge.

« Je ne qualifierais pas cela de nous contre la USL », a déclaré Abbott. « Je m’attends à ce que l’USL, avec laquelle nous entretenons d’excellentes relations, reste une ligue vraiment dynamique et dynamique et continue d’être très forte et de faire ce qu’elle fait. Et je pense qu’ils ont fait un excellent travail de croissance et je ne le fais pas. voir ça changer. »

Un porte-parole de l’USL a déclaré: « Plus il y a de voies pour les jeunes joueurs à travers le pays, mieux c’est. Nous souhaitons à la MLS du succès dans leurs efforts et sommes impatients de poursuivre notre travail ensemble pour développer le football aux États-Unis. »

Pour Vermes, l’alignement entre la ligue des jeunes récemment lancée par la ligue, la MLS Next, la nouvelle ligue qui débutera la saison prochaine et la MLS aura des avantages significatifs par rapport à l’époque où les clubs de la MLS s’appuyaient sur l’US Soccer Development Academy (qui a fermé ses portes en 2020). ) pour le développement des jeunes et USL pour ses deuxièmes équipes.

« [The alignment] est un aspect si important parce que vous pouvez sortir et vous concentrer sur ce que vous faites », a-t-il déclaré. « Si vous avez trois organisations différentes représentant ces domaines de jeu et qu’elles ne sont pas alignées d’une manière qu’elles essaient de pousser joueurs, et ils ne sont pas alignés de la manière dont vous pouvez déplacer les joueurs de haut en bas et tout ça. C’est là que ça devient très difficile. »

Les plans pour la ligue ont été rapportés pour la première fois par The Athletic.



Les équipes gérées par la MLS dans la nouvelle ligue devraient jouer soit au stade MLS, soit dans un lieu plus petit à proximité relativement proche, comme c’est le cas actuellement avec les équipes jouant en USL. Au fil du temps, il est possible que certaines équipes MLS choisissent de baser leur deuxième équipe sur un marché médiatique différent afin d’étendre leur portée. Les équipes indépendantes devront payer des frais d’extension non divulgués pour participer à la ligue.

La structure et le calendrier ressembleront étroitement à ceux du MLS, y compris l’utilisation de conférences. Un calendrier de matchs 20-26 débutera fin mars, menant aux séries éliminatoires et à un match de championnat prévu début décembre. Les équipes indépendantes seront également éligibles pour participer à l’US Open Cup et à mesure que la ligue se développe, la MLS prévoit d’explorer des options pour permettre aux équipes de la ligue de jouer contre des équipes de division inférieure d’autres pays.

On ne sait pas exactement comment la distribution télévisée sera gérée, cependant, la ligue prévoit que chaque match sera produit avec certains jeux apparaissant à la télévision linéaire, selon Abbott.

« Beaucoup de choses seraient diffusées en streaming et nous pensons qu’il existe évidemment un marché en croissance pour les produits de streaming », a-t-il déclaré. « L’une des choses passionnantes à propos de tout cela est que nous pensons qu’il s’agit d’une opportunité commerciale et médiatique très attrayante. Il y aura un grand nombre de jeux pour les distributeurs qui recherchent un produit qui intéresse les gens et qui peut être disponible sur les plateformes de streaming et je pense que cela correspond à ce besoin. »

Le leadership de la ligue sera déterminé au cours des six prochains mois et sera basé au siège de la MLS à New York.