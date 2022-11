La Major League Pickleball fusionne avec la VIBE League de PPA

Deux ligues rivales de pickleball avec de grands bailleurs de fonds unissent leurs forces.

La Major League Pickleball et la nouvelle VIBE Pickleball League de la Professional Pickleball Association ont convenu de fusionner, ont annoncé mercredi les organisations.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées. La ligue combinée continuera de fonctionner sous le nom et le format de la marque Major League Pickleball alors que le sport en croissance rapide gagne en popularité.

“Nous avons convenu d’une fusion stratégique pour unifier le sport du pickleball en tant que ligue mondiale, mixte et basée sur l’équipe avec les plus grands joueurs, les plus grands événements et les propriétaires visionnaires, le fondateur de MLP Steve Kuhn et le co-fondateur de PPA Tom Dundon a déclaré dans un communiqué conjoint.

Dundon, un investisseur privé propriétaire des Hurricanes de la Caroline de la LNH, acheté le PPA et Pickleball Central en janvier.

PPA et MLP ont fonctionné indépendamment, sous différents formats : PPA était axé sur un format individuel, tandis que MLP comportait des équipes mixtes. La semaine dernière, le PPA a annoncé la création du Ligue de pickleball VIBE avec Mark Cuban comme premier propriétaire d’équipe. VIBE a déclaré que ce serait axé sur l’équipe et mixte, similaire à ce que la Major League Pickleball a fait.

Le PPA présente des joueurs de haut niveau tels que Ben Johns, Tyson McGuffin et Anna Leigh Waters. Ses opérations de compétition individuelle se poursuivront.

“Se réunir en une seule ligue d’équipe nous permet de créer des événements beaucoup plus importants, d’offrir plus de prix en argent, d’améliorer le développement des joueurs, de poursuivre des accords médiatiques et de parrainage plus importants et, surtout, de développer le jeu que nous aimons tous”, indique le communiqué.

Pickleball a connu une croissance explosive, et les entreprises et les célébrités de renom veulent une part de l’action.

Au cours des derniers mois, MLP a annoncé des dizaines d’investisseurs de haut niveau, dont les superstars de la NBA LeBron James et Kevin Durant, et Tom Brady et Drew Brees de la renommée de la NFL. Mardi, la ligue a annoncé qu’Anheuser-Busch était la première entreprise du Fortune 500 à acheter une équipe MLP.

Copropriétaire des Milwaukee Bucks Marc Lasry et entrepreneur Gary Vaynerchuk ont tous deux fait des investissements dans la Major League Pickleball.

Parlant de son investissement dans le sport en 2021, Lasry dit Sports Business Journal: “Je pense que tu vas être choqué [by] où il sera dans cinq ans.”

Des entreprises comme Life Time Health Clubs convertissent bon nombre de leurs courts de tennis en terrains de pickleball et commenceront hébergement MLP tournois. D’autres entrepreneurs investissent dans complexes de plusieurs millions de dollars.

Les recherches Google pour le sport ont augmenté de plus de 200% au cours des cinq dernières années, a déclaré l’équipementier Selkirk.

“Nous ne faisons que commencer”, ont déclaré les ligues dans leur communiqué conjoint mercredi. “Aujourd’hui marque une véritable étape dans l’évolution du pickleball. Dans un monde qui cherche désespérément plus de liens sociaux et de raisons de célébrer, nous sommes tellement excités par cette fusion et ce que cela signifie pour notre communauté et notre beau sport.”