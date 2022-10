La Major League Baseball s’associe au fabricant de CBD Charlotte’s Web

Un logo MLB est visible avant un match entre les Oakland Athletics et les Los Angeles Angels au Angel Stadium d’Anaheim le 22 mai 2022 à Anaheim, en Californie.

La Major League Baseball entre dans le jeu CBD.

La ligue s’associe à Charlotte’s Web Holdings Inc., un fabricant de produits CBD, dans le cadre d’un partenariat pluriannuel exclusif. Cet accord marque la première fois que l’une des quatre principales ligues sportives professionnelles américaines conclut un accord de parrainage avec une société CBD.

Charlotte’s Web fabrique des produits CBD comme des gommes et des sprays topiques. CBD est l’abréviation de cannabidiol, un composé présent dans la plante de cannabis, et a été présenté comme un remède naturel pour réduire l’inflammation et le stress. Le composé a été ajouté à une variété de produits.

Charlotte’s Web deviendra le “CBD officiel de la Major League Baseball”.

La MLB a ouvert la voie à l’accord en juin, lorsqu’elle a officiellement autorisé les clubs à marquer des parrainages avec des sociétés CBD certifiées pour le sport par NSF, une organisation qui établit des normes pour les produits utilisés par les athlètes.

L’accord entre la MLB et Charlotte’s Web est intervenu après un “processus d’approbation rigoureux”, a indiqué la ligue dans un communiqué.

Des célébrités et des athlètes ont également approuvé les produits CBD. Le porteur de ballon du Temple de la renommée de la NFL, Terrell Davis, s’est associé à des investisseurs en 2018 pour créer une boisson pour sportifs infusée au CBD.

Le partenariat MLB intervient également alors que Charlotte’s Web s’apprête à lancer Daily Edge, une teinture et le premier produit CBD à être certifié pour le sport par NSF. Le produit, qui sortira mercredi, comportera le logo de la MLB sur sa bouteille.

Bien que la Food and Drug Administration n’ait pas certifié les produits CBD, leur popularité a augmenté de façon exponentielle. En 2021, le marché américain du CBD a dépassé 4,7 milliards de dollars de ventes totales, selon le communiqué.