La majeure partie de l’argent de la campagne de DeSantis provient de donateurs qui ne peuvent plus donner

DeSantis a réalisé une forte récolte d’argent depuis le lancement de sa campagne présidentielle en mai, levant le plus de tous les candidats primaires du GOP autres que l’ancien président Donald Trump.

Sa campagne a souligné le nombre élevé de donateurs au maximum comme un signe de force aux côtés des petits donateurs.

« Non seulement Ron DeSantis a recueilli le soutien de plus de 100 000 donateurs conservateurs de base, mais il a également plus de donateurs qui soutiennent sa vision de relancer l’Amérique que tout autre candidat dans ce domaine », a déclaré le directeur de la communication Andrew Romeo. « Il semble que vous devriez demander aux autres campagnes pourquoi elles ont dû compenser un enthousiasme médiocre avec des cartes cadeaux et d’autres gadgets à la con que nous avons trop de respect pour nos supporters pour déployer. »

Les gros donateurs ont donné à DeSantis une longueur d’avance sur le reste du peloton. Mais sa campagne est désormais confrontée à un double problème : nombre de ses principaux donateurs ne peuvent plus lui donner davantage, et une partie de l’argent qu’ils ont fourni ne peut être utilisée qu’après des élections générales.

Au total, moins de la moitié de l’argent du compte de campagne de DeSantis peut être utilisé pour la primaire – une part plus petite que celle de tout autre candidat républicain majeur. Chaque candidat dispose d’un peu d’argent liquide sur son compte de campagne grâce à de grands bienfaiteurs. Haley dispose d’environ 2,4 millions de dollars, tandis que Scott dispose d’un peu moins de 1,6 million de dollars qu’il ne pourra toucher qu’après la primaire, selon une analyse de POLITICO.

Mais DeSantis a de loin le plus d’argent bloqué, à 6,1 millions de dollars. En ce qui concerne les liquidités disponibles pour sa campagne à la fin du mois de septembre, il était plus proche de candidats moins bien informés et moins financés, tels que l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, que de Trump.

Les grands donateurs qui ont déjà donné le maximum à la campagne de DeSantis peuvent toujours donner au super PAC qui le soutient, Never Back Down, qui a fourni un soutien sur le terrain dans les premiers États primaires et a dépensé plus de 37 millions de dollars en publicités. Mais le super PAC ne peut pas légalement se coordonner avec la campagne. Et DeSantis devra élargir sa base de donateurs afin de collecter plus d’argent alors qu’il se bat pour mieux se positionner avant la saison primaire.

Le gouverneur de Floride a récemment expliqué aux principaux donateurs du Parti républicain pourquoi ils devraient financer sa campagne plutôt que celle de Haley, affirmant qu’il restait leur meilleur pari pour faire tomber Trump à la primaire républicaine. Et sa campagne a décidé de réduire ses dépenses au cours des derniers mois, selon un rapport de financement de campagne déposé dimanche auprès de la Commission électorale fédérale.

La campagne DeSantis a souligné de solides totaux de collecte de fonds dans les jours qui ont suivi l’annonce de ses chiffres plus tôt ce mois-ci, mais a refusé de commenter davantage.

En vertu de la loi fédérale sur le financement des campagnes électorales, les donateurs peuvent donner aux candidats présidentiels jusqu’à 3 300 dollars par élection. La dépendance de DeSantis à l’égard des donateurs qui atteignent ce seuil est importante car les campagnes sollicitent fréquemment à nouveau les mêmes donateurs pour leurs contributions au cours d’un cycle. La collecte de fonds prend du temps et de l’argent, et les campagnes cherchant à collecter rapidement des fonds trouvent souvent plus facile de faire appel à des donateurs qui ont déjà manifesté leur soutien financier.

La dépendance à l’égard des grands donateurs est l’un des principaux traits par lesquels DeSantis se distingue de Trump, qui a longtemps été unique parmi les républicains pour sa force auprès des petits donateurs. Sur les près de 60 millions de dollars du compte de campagne de l’ancien président, seulement 1,9 million de dollars proviennent de donateurs qui ont donné au moins 3 300 dollars. Ses contributeurs peuvent continuer à donner, et ses documents suggèrent que beaucoup le font.

En pratique, la limite de 3 300 $ par élection signifie que les riches contributeurs peuvent envoyer des chèques allant jusqu’à 6 600 $ à une campagne présidentielle – mais les campagnes ne peuvent utiliser que la moitié de ce montant pour les primaires et doivent réserver le reste jusqu’à l’étape des élections générales, si elles réussissent. jusque-là.





La campagne a pris des mesures pour modifier sa trajectoire financière.

La divulgation financière de dimanche a montré que l’entreprise avait considérablement réduit ses dépenses et constaté une augmentation des collectes de fonds chaque mois de juillet à septembre. L’augmentation continue d’être due en grande partie aux donateurs qui ont atteint leur maximum, même si les dons plus modestes ont également légèrement augmenté.

Mais les dons des plus petits donateurs, ceux qui donnent moins de 200 dollars, n’ont totalisé que 2,5 millions de dollars au troisième trimestre, contre 2,8 millions de dollars collectés au cours des six premières semaines de sa campagne.

Avec des dépenses ramenées à des niveaux plus durables, DeSantis dispose encore de liquidités pour soutenir ses opérations. Et il reste encore beaucoup de temps pour recruter de nouveaux donateurs. Sa campagne a déclaré avoir collecté 1 million de dollars dans les 48 heures suivant la publication des chiffres de collecte de fonds du troisième trimestre début octobre.