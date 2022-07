La majeure partie de la Colombie-Britannique sous avertissement de chaleur alors que la semaine de températures élevées commence

Des avertissements de chaleur ont été émis tôt lundi pour la majeure partie de la Colombie-Britannique alors qu’une vague de chaleur de longue durée prend effet.

Selon Environnement Canada, les températures le long de la côte pourraient atteindre jusqu’à 35 °C à l’intérieur des terres et les 20 degrés supérieurs près de l’eau. Dans le sud de l’Intérieur, les températures prévues vont du milieu des années 30 à plus de 40 °C.

Les avertissements de chaleur émis lundi s’étendent sur la majeure partie de la Colombie-Britannique, y compris la région métropolitaine de Vancouver, l’est et le centre de l’île de Vancouver et le sud de l’intérieur au nord de la vallée de Bulkley et du lac Williston.

L’agence météorologique indique que les températures maximales sont attendues de mercredi à vendredi, avant qu’une tendance au refroidissement lent ne se produise le week-end prochain.

“Une forte crête de haute pression apportera une vague de chaleur en Colombie-Britannique cette semaine”, a déclaré lundi Environnement Canada.

“Environnement Canada et les médecins hygiénistes locaux s’attendent à une augmentation des risques pour la santé et la sécurité liés à la chaleur et conseillent au public de prendre des précautions.”

Le ministère de la Sécurité publique de la province a averti la semaine dernière les résidents de préparer un plan de chauffage.

Dans un communiqué mardi dernier, le ministère a déclaré que les gens devraient identifier des zones fraîches dans leurs maisons et dans les centres communautaires ou les bibliothèques à proximité.

Le plan devrait également identifier les membres de la famille et les voisins vulnérables qui risquent de contracter des maladies liées à la chaleur et qui ont besoin d’examens réguliers, et inclure des moyens de se rafraîchir, comme prendre des douches et boire beaucoup d’eau.

La province a annoncé un système d’alerte à la chaleur en juin pour définir les plages de température et les réponses du gouvernement lors d’avertissements de chaleur ou d’urgences, après que le service des coroners de la Colombie-Britannique a déclaré que plus de 600 personnes étaient décédées lors de la vague de chaleur extrême de l’été dernier.

La météorologue de la CBC, Johanna Wagstaffe, dit que même s’il ne devrait pas faire aussi chaud que le dôme de chaleur de l’été dernier, le problème avec cette vague de chaleur est sa longévité.

Elle a également déclaré que le danger d’incendie de forêt augmenterait considérablement dans les jours à venir.