La majeure partie de la Colombie-Britannique est interdite de feu de camp alors que la chaleur et la foudre augmentent le risque d’incendie de forêt

D’autres interdictions de feux de camp sont en cours en Colombie-Britannique, avec une vague de chaleur dans de nombreuses régions qui ne devrait pas s’atténuer avant des jours et un risque de feu de forêt modéré à extrême couvrant tout sauf le coin sud-est de la province.

Le BC Wildfire Service a déclaré que les zones d’incendie de Cassiar et de Bulkley au sein du Northwest Fire Center interdisaient les feux de camp à partir de midi jeudi, s’ajoutant à l’interdiction imposée dans la zone d’incendie de Nadina de ce centre le mois dernier.

Les feux de camp seront également interdits dans l’ensemble de la caserne de pompiers de Cariboo à midi vendredi.

Cela laissera le centre d’incendie du sud-est et une zone du centre d’incendie du nord-ouest comme les seules zones de la Colombie-Britannique où les feux de camp seront toujours autorisés.

Les interdictions étendues sont intervenues après que cinq records de température ont été établis mercredi du nord-est de la Colombie-Britannique à l’île de Vancouver, et Environnement Canada a mis en garde contre d’éventuels orages dans une grande partie de l’intérieur.

Le service des incendies de forêt a signalé plus de 100 incendies actifs en Colombie-Britannique, la plupart concentrés dans le nord-est, y compris un incendie présumé causé par la foudre au sud de Fort St. James qui a été repéré mercredi et qui pourrait couper la seule route menant à la communauté.

« Plusieurs équipes d’attaque initiales répondent actuellement pour évaluer l’incendie et déterminer les besoins en ressources supplémentaires », a déclaré le service des incendies de forêt dans sa description de l’incendie qui avait carbonisé un demi-kilomètre carré d’herbe, de broussailles et de bois lourd du côté ouest de l’autoroute 27. dans les heures qui suivent l’embrasement.

Une équipe d’équipement lourd, des avions-citernes et des hélicoptères ont également été déployés dans la région à environ deux heures de route au nord-ouest de Prince George, a indiqué le service des incendies de forêt.

Environnement Canada a également émis des avertissements de chaleur pour plusieurs régions de la province, couvrant les sections intérieures des côtes nord et centrale, y compris Bella Coola, Terrace et Kitimat.

Des sommets diurnes proches de 30 ° C étaient attendus jusqu’à dimanche dans ces communautés, tandis que Lytton et d’autres parties du canyon du Fraser pourraient connaître des sommets entre 30 ° C et 35 ° C.

Environnement Canada a averti que les risques de chaleur accablante sont plus élevés pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur.

L’agence météorologique prévoit que les températures chuteront progressivement à des niveaux plus saisonniers d’ici le début de la semaine prochaine.

