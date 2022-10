La majestueuse “nébuleuse” de la bulle cosmique vieille de quatre millions d’années capturée par la NASA

La NASA a captivé les gens du monde entier avec un autre regard magnifique de l’espace lointain. Il a publié une photo sur Instagram le dimanche 9 octobre 2022, montrant la nébuleuse cosmique bleue de la bulle capturée par son ancien télescope spatial Hubble qui est en service depuis 32 ans maintenant.

L’image ci-jointe représente l’une des bulles d’étoiles les plus reconnues, NGC 7635, populairement connue sous le nom de The Bubble Nebula. La nébuleuse est vue en lumière visible par la Hubble Wide Field Camera-3 de la NASA, qui met en évidence ses couleurs spectaculaires : l’hydrogène est vert, l’oxygène est bleu et l’azote est rouge.

La NASA déclare lors de la publication de l’image : « Le gaz sur l’étoile devient si chaud qu’il s’échappe dans l’espace à une vitesse de 4 millions de miles par heure (6,4 millions de kilomètres par heure) ; lorsque le “vent stellaire” chaud rencontre la froideur environnante de l’espace, il se plie et forme un bord extérieur.⁣ ”

Le coin supérieur gauche et le centre de l’image sont l’endroit où vous pouvez voir la poussière spatiale, ce qui s’explique en outre par le fait qu’elle comporte des colonnes denses d’hydrogène gazeux froid.

Dans l’espace, une nébuleuse est un nuage massif de gaz et de poussière composé en grande partie d’hydrogène et d’hélium. Malgré le fait que la poussière et les gaz dans une nébuleuse sont largement répandus, la gravité a la capacité de commencer à rassembler progressivement certains des amas de poussière et de gaz. Au fur et à mesure que ces amas deviennent de plus en plus gros, leur attraction gravitationnelle devient plus forte.

L’image saisissante représente la bulle d’étoile, un film à bulles cosmique situé dans la constellation de Cassiopée à 7000 années-lumière de notre planète. La NASA a publié la photo sur son compte Instagram, indiquant que l’étoile de la nébuleuse est 45 fois plus grande que la nôtre. Elle existe depuis plus de 4 millions d’années et deviendra une supernova dans 10 à 20 millions d’années.

