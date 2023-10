La majesté de Gavi, vedette de Barcelone et de l’Espagne à 19 ans

Les derniers exploits de Gavi ont aidé l’Espagne à se qualifier pour les Championnats d’Europe 2024 aux dépens de la Norvège. Ce n’est qu’une note supplémentaire dans une longue liste de réalisations pour la star de 19 ans. Maja Hitij – UEFA/UEFA via Getty Images

À l’ouest de Los Palacios y Villafranca, où est né le prodige barcelonais et espagnol Pablo Paez Gavira (alias Gavi), se trouvent d’immenses marais détrempés séparant sa petite ville andalouse du fleuve historique Guadalquivir, qui coule de l’océan Atlantique presque jusqu’au bout. à travers la mer Méditerranée.

À l’heure actuelle, il ne serait pas surprenant que le maire propose au conseil municipal la construction d’une petite piste d’atterrissage sur des terrains récupérés sur les marais, ou une flottille de petits bateaux immatriculés au Bayern Munich, Chelsea, Juventus ou Manchester City. on les voit remontant avec détermination vers la ville depuis la jonction du Guadalquivir avec le golfe de Cadix.

C’est parce que les choses sont devenues vraiment folles.

La communauté du football espagnol savait déjà que Los Palacios, un petit point géographique dans le paysage, avait donné naissance non seulement à ce phénoménal joueur de 19 ans connu sous le nom de Gavi, mais aussi à Fabián Ruiz, 27 ans (aujourd’hui au Paris Saint-Germain). -Germain) et le grand maître de Séville, Jesús Navas, 37 ans. Ce petit endroit semble être une énorme anomalie : autrefois connu uniquement pour ses cultures de tomates et de riz, il a produit trois footballeurs professionnels de haut niveau.

Le fait que Gavi, Ruiz et Navas ont déjà remporté 22 trophées majeurs au niveau des clubs et au niveau international – en Liga, en Ligue 1, en Serie A, en Premier League ou lors de tournois organisés en Afrique du Sud, en Pologne, en Ukraine, aux Pays-Bas et en Italie. — peut être considéré comme un petit miracle. Cela ne devrait pas être réalisable. Pourtant, ces derniers jours, chaque homme s’est distingué par sa contribution. Navas a délivré un centre pour le but tardif qui a finalement divisé l’Espagne et l’Écosse dans leur lutte titanesque pour la tête du Groupe A ; Fabien Ruiz était La Rojale joueur remarquable de 72 heures plus tard contre la Norvège à Oslo ; c’est Gavi qui a marqué le but vainqueur dans ce match alors que l’Espagne battait la Norvège pour se qualifier pour l’Euro 2024 en Allemagne.

Les Trois Mousquetaires de Los Palacios frappent à nouveau.

Ainsi, cette hypothétique flottille de bateaux et le besoin d’une piste d’atterrissage privée pour les petits jets découlent tous deux de l’idée que les dirigeants et directeurs du football du monde entier, de Paris en passant par Londres, Milan, Munich et Manchester, doivent dire aux propriétaires de leur club : » Non, je ne sais tout simplement pas ce qu’ils ont mis dans l’eau là-bas, mais je pars tout de suite pour battre tout le monde jusqu’au prochain talent brillant qui tapera dans un ballon autour de Los Palacios. »

Que Navas, l’homme si rapide qu’il a couru sur la bâche d’une piscine sans tomber lors de la Coupe du Monde 2010 – et le seul joueur masculin de l’histoire à avoir remporté le Championnat d’Europe, la Coupe du Monde et la Ligue des Nations de l’UEFA – vient de cette communauté basique et ouvrière est assez chouette. Que Ruiz, un milieu de terrain d’une élégance époustouflante qui a marqué en remportant la finale du Championnat d’Europe U21 2019 contre l’Allemagne, devrait ajouter des trophées avec le Real Betis, Naples et le PSG alors qu’il a d’abord enfilé ses bottes quand il était petit dans le même stade municipal de Las Marismas que Navas. une décennie entière avant lui le rend tout à fait remarquable.

Mais que Gavi complète maintenant le tour du chapeau, jouant pour Barcelone quelques jours après son 17e anniversaire, remportant la Liga, remportant la Ligue des Nations de l’UEFA avec l’Espagne et ajoutant maintenant le but crucial qui a battu la Norvège d’Erling Haaland et Martin Odegaard, envoyant celui de Luis de la Fuente l’équipe d’Allemagne comme favorite pour remporter l’Euro l’été prochain ? Eh bien, c’est bizarre quand il s’agit d’anciens élèves de classe mondiale d’une communauté, population : 35 000 personnes.

Le seul problème que vous pourriez constater avec Gavi, au milieu, est que son exubérance et sa vitesse ont parfois un inconvénient, comme lorsqu’il est expulsé pour avoir taclé un peu trop agressivement. Il est suspendu pour le prochain match de Ligue des Champions de Barcelone après avoir été expulsé contre Porto. Fran Santiago/Getty Images

Même à 5 pieds 8 pouces, Gavi est un joueur féroce. Vous le saurez maintenant, j’espère. Lorsqu’il était petit, il jouait avec un ballon et le lançait sur les murs du Bar Casa Francisco, sur l’Avenida Sevilla, dans son quartier, et il ne voulait pas que quiconque se joigne à lui. Il ne les considérait pas comme des matchs de football de rue. Les voisins se souviennent qu’il était complètement perdu dans son propre monde de contrôle, de retournement, de volée et d’imagination marquant de grands buts – tout cela à l’âge de sept et huit ans. Malheur à quiconque tenterait de lui prendre le ballon.

Puis il y a eu les matchs qui l’ont rapidement rendu célèbre dans la région. « J’étais un mauvais perdant, cela ne fait aucun doute. Je me suis un peu laissé prendre par mon caractère », se souvient-il dans une interview à La Vanguardia. Lorsqu’il est arrivé pour la première fois, féroce, habile et enclin à ne pas beaucoup parler, son premier entraîneur, Manuel Vasco, se souvient qu’il y a eu une confrontation immédiate.

« Gavi a commencé avec mon équipe à l’âge de six ans, mais il y avait un enfant qui était déjà avec nous depuis un an à ce poste », a-t-il déclaré. « Dès que j’ai vu Gavi s’entraîner, je me suis dit ‘Je dois intégrer ce garçon dans l’équipe !’ Alors je lui ai dit qu’il jouerait comme ailier. Il a refusé en disant : « Non, coach… Je ne joue pas sur l’aile ! » Alors j’ai répondu : « Écoutez, vous avez tous fini de vous changer, je sors dehors maintenant, mais quand je reviens dans cinq minutes, vous jouez soit sur l’aile, soit sur le banc ! Quand je suis revenu, il a accepté ma décision et a commencé à surpasser tout le monde dans l’équipe et tout le monde dans la ligue. Ce n’était pas naturel.

D’ici deux ans, Gavi sera recruté par le Betis où, dans sa catégorie d’âge « Benjamin », il marquera 96 ​​buts au cours d’une seule saison.

À l’heure actuelle, il a déjà joué plus de 100 fois pour l’équipe première de Barcelone et a atteint 25 sélections pour l’Espagne, environ un an plus vite que Cristiano Ronaldo pour le Portugal et deux ans plus vite que Lionel Messi pour l’Argentine. Prendre note.

C’était en 2021 lorsque Gavi, au grand dérision des médias madrilènes, a été catapulté par Luis Enrique dans l’équipe senior d’Espagne contre l’Italie, championne d’Europe, à San Siro. À l’époque, cela faisait de lui le plus jeune débutant de l’histoire de l’Espagne, mais lui et La Roja gagné 2-1 et je me souviens avoir discuté avec César Azpilicueta du remarquable triomphe de Gavi ce soir-là.

Azpilicueta, qui évoluait à l’époque avec Chelsea mais maintenant à l’Atletico Madrid, m’a dit : « Habituellement, quand un enfant fait ses premiers pas, il faut l’entraîner sur le terrain, l’inciter à être fort et à faire les mêmes bonnes choses que lui. Il m’a fallu environ deux minutes pour réaliser, avec Gavi qui plaquait, grondait et poursuivait les Italiens, que j’allais devoir essayer de le retenir un peu ! »

L’anecdote aide à expliquer quelque chose d’impressionnant à propos de ce jeune milieu de terrain, étant donné que Gavi lui-même a finalement révélé une vérité dont Azpilicueta ignorait visiblement. Le jeune a expliqué dans un entretien avec France Football: « C’était la première fois que je ressentais de la pression. Mes jambes tremblaient à l’idée de jouer l’Italie à San Siro… mais dès le début du match, je me suis senti totalement à l’aise. »

Pour lui, tout tourne autour du ballon ; il s’agit de rivaliser et de gagner. Il est né pour ça. Tout le reste autour du sport, y compris les nerfs, est tout simplement normal pour lui.

Gavi partage toujours un agent, Ivan de la Pena (connu sous le nom de « Petit Bouddha ») avec Luis Enrique et étant donné que Barcelone était dans un pétrin de fair-play financier cet été et que le nouveau contrat de Gavi a fait l’objet d’une bataille judiciaire, le PSG a tenté de réunissez-le avec Fabian Ruiz au Parc des Princes. Mais il s’avère que Gavi pense avec tête et cœur. Barcelone est son club. C’est un fan… et un favori des fans. Les supplications du PSG n’ont pas été entendues.

Jusqu’à présent, cet enfant pugnace, qui ne dit jamais mourir, qui est doté de compétences, d’une vision et d’une surabondance de caractère, possède des statistiques qui rendent la lecture intéressante. Il a déjà marqué du pied gauche, du pied droit et de la tête pour Barcelone. La majorité de ses buts sont marqués contre des rivaux importants comme l’Atletico, le Real Madrid, Séville et Villarreal. Ajoutez à cela 14 passes décisives et vous pourriez… pourrait bien – soyez tenté de regarder au-delà des deux cartons rouges et d’un flux constant de réservations. Mais ce serait une erreur.

Cette chose selon laquelle « il déteste perdre », qui est évidente depuis l’âge de six ans, est profondément ancrée dans sa nature. Et même si Xavi travaille dur pour encadrer sa jeune star afin que le tempérament de Gavi ne gêne pas son développement fulgurant, il sera néanmoins absent du prochain test de Ligue des Champions de Barcelone, à domicile contre le Shakhtar Donetsk, car il a été envoyé parti à Porto il y a quinze jours.

Demandez aux gens autour du terrain d’entraînement de Barcelone et ils vous diront que Gavi peut être un peu… chaotique.

En dehors du terrain, tout est question de mouvement dynamique vers l’avant plutôt que de précision. Les passeports peuvent être oubliés, les lacets peuvent être défaits pendant un match : des petites choses comme ça. Sur le terrain, Xavi souhaite que Gavi laisse progressivement son cerveau et sa vision dominer ses jambes et ses poumons. Pourquoi? Parce que c’est généralement le joueur qui court le plus : quelque chose que Xavi est en train de le sevrer. Ou essayer de le faire. La qualité plutôt que la quantité.

Quoi qu’il en soit, je dois arrêter maintenant. Il y a un train qui part pour Los Palacios et Villafranca et, comme tous ceux qui sont fascinés par les miracles du football, je pars voir ce qui se passe, ils nourrissent les enfants là-bas.