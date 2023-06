La maîtrise de soi en politique est une vertu ennuyeuse – et absolument nécessaire

Ian Shugart, ancien greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, a été nommé au Sénat l’automne dernier après une carrière de près de 40 ans au gouvernement dont 30 ans dans la fonction publique.

Mardi après-midi, après avoir lutté contre des problèmes de santé au cours des derniers mois, il s’est levé tardivement à la chambre haute pour prononcer son premier discours en tant que sénateur .

Comme sujet, il a choisi la retenue.

« La semaine dernière, dans cette enceinte, de nombreux honorables sénateurs ont parlé des risques pour la démocratie dans notre pays. Aujourd’hui, je voudrais ajouter ce que j’espère être une contribution utile à ces observations », a déclaré Shugart. « Je vais parler de l’idée de retenue – une idée, une discipline, qui s’est avérée essentielle dans notre développement constitutionnel et institutionnel. »

Le sénateur Ian Shugart, ancien greffier du Conseil privé, affirme que les politiciens doivent accepter les limites de leur autorité pour le bien de la démocratie. (La Presse Canadienne)

La retenue n’est pas très excitante. C’est un peu le point. Et n’importe quel jour au Parlement, cela peut sembler peu évident.

Mais c’est aussi, discrètement, une des forces qui tient ensemble une démocratie et un pays. La retenue – auto-imposée ou imposée aux politiciens par les électeurs – est souvent ce qui permet aux systèmes politiques de continuer à fonctionner.

Bien que Shugart ait dit qu’il ne l’avait pas lu, son appel à la retenue sera familier aux lecteurs de Comment meurent les démocraties un livre brillant et inquiétant sorti en 2018. Les auteurs Steven Levitsky et Daniel Ziblatt célèbrent la vertu de « l’abstention… l’idée que les politiciens doivent faire preuve de retenue dans le déploiement de leurs prérogatives institutionnelles ».

« Sans tolérance, les freins et contrepoids cèdent la place à l’impasse et au dysfonctionnement », déclarent Levitsky et Ziblatt, tous deux professeurs de sciences politiques à Harvard.

S’adressant à ses collègues sénateurs, Shugart a cité trois exemples de retenue.

Profils en tolérance

Il a noté comment le premier ministre de l’époque, Pierre Trudeau, avait choisi de négocier des réformes constitutionnelles avec les provinces et de faire des compromis pour conclure un accord – malgré le fait qu’il avait le pouvoir légal de procéder unilatéralement.

« Chers collègues, je dois demander si l’un des principaux chefs de parti aujourd’hui pratiquerait cette retenue », a déclaré Shugart.

Deuxièmement, Shugart a souligné la décision du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, d’abroger l’utilisation par son gouvernement de la clause dérogatoire pour adopter une loi de retour au travail — une renversement motivé par un tollé public et politique féroce .

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, est revenu sur l’utilisation controversée de la clause dérogatoire par son gouvernement en réponse à la réaction du public. (Frank Gunn/La Presse canadienne)

Enfin, Shugart a encouragé ses collègues de la chambre haute à résister (ou à continuer de résister) à toute envie qu’ils pourraient avoir de bloquer la législation qui leur serait envoyée par la Chambre des communes.

Le Sénat nouvellement indépendant s’est surtout discipliné jusqu’à présent. Bien qu’il modifie maintenant les lois plus souvent qu’auparavant, il n’a pas encore refusé d’adopter des lois ni insisté pour que la Chambre se plie à ses demandes de changements.

Comment il pourrait interagir avec un autre gouvernement reste une question ouverte. Mais le sénateur Peter Harder a avancé un argument similaire en 2018 lorsqu’il a suggéré que le Sénat devrait être très réticent à faire obstacle à une législation adoptée par la Chambre – en partie parce qu’un jour, face à une législation vraiment flagrante et antidémocratique, un Sénat indépendant et respecté pourrait être une précieuse garantie .

Les commentaires de Shugart sur le Sénat ont attiré le plus d’attention cette semaine, mais la valeur de la retenue s’étend bien au-delà de la chambre haute.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, s’entretient avec les journalistes du vote sur la limite de la dette le 30 mai 2023, à Capitol Hill à Washington. Un jeu de poulet partisan sur la limite de la dette a amené les États-Unis au bord du défaut de paiement. (Mariam Zuhaib/Associated Press)

Levitsky et Ziblatt se sont concentrés sur le système politique américain – un système qui est, de par sa conception, beaucoup plus susceptible de se bloquer et de dysfonctionnement. Mais aucun système n’est à l’abri des excès institutionnels.

Un gouvernement – en particulier un gouvernement majoritaire à la Chambre – pourrait aller très loin sans enfreindre aucune loi. Il pourrait utiliser la clôture pour faire adopter un projet de loi à la Chambre avec un minimum de débat, ou proroger le Parlement pendant de longues périodes. Il pourrait adopter des lois inconstitutionnelles, puis utiliser la clause dérogatoire pour passer outre les tribunaux.

Une opposition déterminée — en particulier lorsque le parti au pouvoir n’a pas la majorité — peut également faire beaucoup pour ralentir ou bloquer l’agenda d’un gouvernement. Et les mesures drastiques d’un parti ou d’un gouvernement peuvent finalement en amener un autre à emboîter le pas, voire à faire monter les enchères.

Mais Shugart a également à l’esprit les questions de politique publique et les programmes que les gouvernements mettent en œuvre.

« Je ne dis pas que les gouvernements devraient simplement être pablum et qu’ils ne devraient pas agir par principe. Loin, loin de là », a déclaré Shugart dans une interview cette semaine après son discours.

Il a suggéré que les gouvernements pourraient se poser une question avant d’agir : « Est-ce que cela va créer un consensus dans ce pays ou est-ce que cela va approfondir la division ?

La retenue va de pair avec la tolérance

En théorie, l’opinion publique devrait limiter ce que les politiciens sont prêts à faire (ou capables de faire). Le recul de Ford sur la clause nonobstant est une bonne chose exemple de ça – surtout si le contrecoup fait hésiter Ford, ou d’autres premiers ministres, avant d’aller si loin dans le futur.

Mais l’expérience américaine suggère que la partisanerie et la polarisation peuvent inciter un nombre suffisant d’électeurs à accepter presque n’importe quoi.

Levitsky et Ziblatt associent l’abstention à « la tolérance mutuelle … la compréhension que les parties concurrentes s’acceptent comme des rivaux légitimes ». Après avoir examiné la rhétorique partisane qui a précédé puis dominé l’époque de Barack Obama en tant que président, ils ont conclu que « l’intolérance partisane croissante a ainsi conduit à une érosion de l’abstention institutionnelle ».

Les préoccupations de Shugart s’étendent également au-delà des questions institutionnelles et politiques et dans le discours national – et le risque que de plus en plus d’électeurs se retirent dans des chambres d’écho partisanes.

« Nous devons trouver, encore une fois, comment il se fait que nous dialoguons les uns avec les autres », a-t-il déclaré.

Des émeutiers attaquent le Capitole américain le 6 janvier 2021. La polarisation politique encourage les partisans à voir leurs rivaux comme des ennemis – et cela peut avoir des conséquences dangereuses. (Léa Millis/Reuters)

De cette façon, la retenue en paroles pourrait être tout aussi importante que la retenue en actes.

Bien que les problèmes de la politique canadienne puissent sembler mineurs par rapport à ce que décrit How Democracies Die, le Canada n’est guère à l’abri d’une rhétorique extrême ou de politiciens (encouragés par les incitations destructrices des médias sociaux) qui semblent se sentir relativement libres dans ce qu’ils peuvent dire sur leur adversaires.

Shugart a déclaré qu’il craignait qu’un manque de véritable dialogue ne diminue la confiance dans les gouvernements et rende de plus en plus difficile d’agir sur les problèmes auxquels le pays est confronté. Mais si les partis et leurs partisans commencent à considérer leurs homologues comme des ennemis, il devient également beaucoup plus difficile de maintenir une démocratie ensemble – et beaucoup plus facile de justifier un comportement antidémocratique ou destructeur.

« Honorables sénateurs, qu’il s’agisse de ce que nous disons les uns aux autres ou à propos des autres, ou de la façon dont nous réapprenons à écouter et à dialoguer avec d’autres personnes qui ne partagent pas notre point de vue, ou de la manière dont nous préservons la santé de nos institutions – nous devons ré- apprenez la vertu de la retenue », a déclaré Shugart mardi, concluant un discours qui a duré 10 minutes relativement restreintes.

« Le Canada est un grand pays diversifié — géographiquement, socialement, culturellement, économiquement et philosophiquement. Pour chacun de nous, pour les partis et pour les institutions, la retenue peut commencer par reconnaître que notre point de vue — aussi légitime soit-il — n’est pas le seul point de vue.

« Nous avons bénéficié de la retenue dans ce pays et, en ces temps, nous en avons à nouveau besoin. Puissions-nous tous trouver en nous-mêmes la force de pratiquer la retenue. »

La politique dans une démocratie est souvent pleine d’intensité passionnée – et pour de très bonnes raisons. Mais le message de Shugart est vital. Au milieu de tant d’intensité, nous avons besoin de patience pour maintenir les choses ensemble.