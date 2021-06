La maîtresse de Matt Hancock, Gina Coladangelo, révèle qu’il a menti à la radio étudiante en taquinant l’hommage à la BBC Radio l’année dernière

La maîtresse de MATT Hancock, Gina Coladangelo, a révélé que le secrétaire à la Santé avait menti pendant ses années d’étudiant, dans une interview à la radio qui a refait surface.

La mère de trois enfants mariée, maintenant âgée de 43 ans, a déclaré à l’émission Profile de BBC Radio 4 comment Hancock avait raconté un « mensonge blanc » lorsqu’il étudiait à l’Université d’Oxford et travaillait sur la station de radio étudiante.

Hancock et Coladangelo devant la maison de radiodiffusion de la BBC en juillet 2020 Crédit : Eyevine

Matt Hancock a été surpris en train d’avoir une liaison secrète avec son principal collaborateur Crédit : Le Soleil

Le secrétaire à la Santé et Gina Coladangelo ont eu un corps à corps torride dans son bureau de Whitehall le mois dernier Crédit : Le Soleil

Au cours de l’émission, initialement diffusée le 25 avril 2020, le présentateur Mark Coles a décrit Coladangelo comme « l’ami proche de Hancock depuis plus de 20 ans ».

Coladangelo a déclaré qu’elle avait rencontré Hancock lorsque le couple travaillait à la station de radio étudiante Oxygen FM, révélant alors qu’elle lisait les nouvelles, Hancock avait lu le sport.

Elle a déclaré: «J’ai toujours plaisanté avec lui en disant qu’il lisait le sport parce qu’il n’était pas assez bon pour faire les nouvelles.

« Mais je pense que cela lui a donné un peu d’avance sur les questions agressives des journalistes et des hackers. »

Coladangelo a poursuivi en révélant comment Hancock avait raconté un «mensonge blanc» à propos d’un match de rugby à Twickenham alors qu’en réalité, il regardait le match dans un pub.

Elle a déclaré: «Il a obtenu l’un de ces billets spéciaux pour aller s’asseoir dans la tribune de la presse avec tous les autres journalistes sérieux à Twickenham pour regarder un grand match.

«Je pense que c’était l’Australie contre l’Angleterre.

«Il a en fait dormi trop longtemps et s’est précipité dans le train, mais n’est pas revenu à temps à Twickenham depuis Oxford, Matt a donc dû descendre du train à Reading, trouver un pub, regarder la première mi-temps, puis aller à la cabine téléphonique. dehors et rapportez-vous.

« Alors il a dit un mensonge, prétendant qu’il était à Twickenham en train de regarder le rugby alors qu’en fait il était dans un pub à Reading.

« Avec succès, personne ne l’a jamais découvert. »

Qui est Gina Coladangelo ? Gina Coladangelo est directrice de la communication chez Oliver Bonas, le magasin de mode et de style de vie fondé par son mari Oliver Tress. Le couple a trois enfants. Elle est également administratrice et actionnaire majoritaire du cabinet de lobbying Luther Pendragon, qui offre à ses clients une « compréhension approfondie des mécanismes du gouvernement ». Hancock et Coladangelo se sont rencontrés pour la première fois à l’Université d’Oxford au début des années 2000, mais M. Hancock a épousé Martha Hoyer Millar en 2006. Matt Hancock a secrètement nommé Coladangelo au ministère de la Santé et des Affaires sociales en tant que conseiller non rémunéré sur un contrat de six mois en mars de l’année dernière. Cela a déclenché des allégations de « chumocratie » en novembre, lorsqu’il est également apparu qu’elle avait accompagné Hancock à des réunions confidentielles avec des fonctionnaires et avait rendu visite au No10. En septembre, Hancock a nommé Coladangelo en tant que directeur non exécutif du DHSC, ce qui signifie qu’elle est membre du conseil d’administration qui contrôle le département. Il n’y avait aucun dossier public de la nomination, qui devait lui permettre de gagner au moins 15 000 £ de l’argent des contribuables, augmentant potentiellement de 5 000 £ supplémentaires.

Les révélations sur le séjour de Hancock à l’Université d’Oxford ont refait surface après que The Sun a révélé que le couple avait été pris dans une étreinte torride dans le bureau de Hancock le 6 mai.

Le secrétaire à la Santé, 42 ans, a présenté des excuses plus tôt dans la journée, mais a refusé de démissionner et a plutôt déclaré qu’il « avait laissé tomber les gens et était vraiment désolé » après que son corps à corps effronté et torride à Whitehall ait été exposé par The Sun.

Des images de vidéosurveillance publiées ce matin le montraient en train d’embrasser passionnément son assistant – le père de trois enfants demandant sans vergogne « la confidentialité sur cette affaire personnelle » quelques heures plus tard.

Et il a admis qu’il avait « enfreint les règles de distanciation sociale » après avoir sermonné le pays sur la réglementation des coronavirus tout au long de la pandémie.

Dans sa très courte déclaration, dans laquelle il ne s’est pas excusé auprès de sa femme ni a reconnu son comportement, il a déclaré: « J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances.

« J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.

« Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie, et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »

Et il semble que Hancock ait réussi à s’accrocher à son poste le plus élevé alors que le Premier ministre l’a soutenu de manière sensationnelle malgré les appels pour qu’il obtienne la côtelette.

Downing Street a déclaré que le Premier ministre avait accepté les excuses rampantes du secrétaire à la Santé pour avoir embrassé son principal collaborateur.

Mais un porte-parole du n ° 10 a déclaré cet après-midi: « Le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il acceptait d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale.

« De toute évidence, il s’est excusé pour cela. Le Premier ministre a accepté les excuses du secrétaire à la Santé et considère l’affaire close. »

La députée Anneliese Dodds, présidente du Parti travailliste, a déclaré: « Si Matt Hancock a secrètement entretenu une relation avec un conseiller de son bureau – qu’il a personnellement nommé à un rôle financé par les contribuables – c’est un abus de pouvoir flagrant et un conflit d’intérêt.

«L’acte d’accusation contre Matt Hancock comprend le gaspillage de l’argent des contribuables, laissant les maisons de soins exposées et maintenant accusé d’avoir enfreint ses propres règles COVID.

« Sa position est désespérément intenable. Boris Johnson devrait le licencier.

Le monde s’est réveillé en apprenant qu’il avait trompé sa femme avec Gina Coladangelo, 43 ans, qu’il avait embauchée l’année dernière avec l’argent des contribuables, alors que Covid s’emparait de la Grande-Bretagne.

M. Hancock et la lobbyiste millionnaire Gina ont été filmés dans un corps à corps torride dans son bureau de Whitehall.

Des dénonciateurs ont révélé que le secrétaire à la Santé avait été aperçu en train de tromper sa femme depuis 15 ans avec Mme Coladangelo.

Il a été vu en train de l’embrasser au siège du ministère de la Santé à Londres pendant les heures de bureau le mois dernier alors que la souche mutante commençait à se propager.

Un dénonciateur de Whitehall a déclaré au Sun qu’il était « choquant que M. Hancock ait une liaison au milieu d’une pandémie avec un conseiller et un ami qu’il a utilisé de l’argent public pour embaucher ».

Hier soir, un ami du secrétaire à la Santé a déclaré : « Il n’a aucun commentaire sur des questions personnelles. Aucune règle n’a été enfreinte.

Hancock a engagé de manière controversée le lobbyiste millionnaire avec l’argent des contribuables l’année dernière Crédit : Eyevine

Les dénonciateurs disent que le couple a régulièrement été pris dans des corps à corps ensemble Crédit : Getty

Maman de trois enfants, Coladangelo est mariée à Oliver Tress, fondateur d’Oliver Bonas Crédit : Desmond O’Neill Features Ltd

Elle est administratrice et actionnaire majoritaire du cabinet de lobbying Luther Pendragon Crédit : Richard Pohle – The Times

M. Hancock a été photographié en train d’embrasser son assistant. L’image date d’un peu après 15 heures le 6 mai – alors que le reste de Westminster était absorbé par les élections locales.

À l’époque, les Britanniques étaient soumis à de sévères restrictions avant que les mesures ne soient assouplies le 17 mai.

Il était essentiellement interdit aux adultes célibataires d’avoir des relations sexuelles occasionnelles car les gens n’étaient pas autorisés à passer la nuit dans des maisons différentes.

Les câlins ont également été interdits, ainsi que les pintes d’intérieur et les vacances.

Hancock fait maintenant face à une confrontation tendue avec Boris alors qu’il se bat pour conserver son poste le plus élevé, le code ministériel soulignant que les relations de travail doivent être « correctes et appropriées ».

Il dit : « Les relations de travail, y compris avec les fonctionnaires et le personnel parlementaire, doivent être correctes et appropriées.

Dans les images accablantes, Hancock est vu dans son bureau distinctif du neuvième étage à l’intérieur du bâtiment tentaculaire du ministère de la Santé, qui se trouve à quelques pas du Parlement.

Pendant la pandémie, le bureau a fourni la toile de fond de ses apparitions Zoom à la télévision – y compris le Andrew Marr Show.

On voit M. Hancock vérifier que le couloir est dégagé avant de fermer la porte, puis de s’appuyer dessus pour s’assurer qu’il ne peut pas être dérangé.

Mme Coladangelo se dirige ensuite vers lui et le couple commence leur étreinte passionnée.

Selon un dénonciateur, qui travaillait auparavant au département, le couple a régulièrement été pris au piège ensemble.

La source a déclaré: «Ils ont essayé de garder le secret, mais tout le monde sait ce qui se passe à l’intérieur d’un bâtiment comme celui-ci.

«Je suis juste étonné qu’il ait été si effronté à ce sujet alors qu’il était secrétaire d’État.

« Cela a également choqué les gens parce qu’il l’a mise dans un rôle si important et financé par l’État et c’est ce qu’ils font pendant les heures de bureau quand tout le monde travaille dur. »

Le bureau où le rendez-vous a eu lieu est l’endroit où M. Hancock accroche son célèbre portrait de Damien Hirst de la reine.

L’affaire soulèvera inévitablement des questions sur sa concentration sur la bataille contre le virus au Royaume-Uni après avoir été accusé de « mensonges » sur sa gestion de la pandémie.

Il est accusé d’avoir échoué aux patients des maisons de soins avec des tests bâclés, de gaspiller des milliards sur un déploiement de Test and Trace raté et de gaspiller des millions sur des contrats d’EPI qui n’ont pas été livrés.