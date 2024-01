La maison unique de Palm Desert offre une expérience culinaire « élevée »

Une maison récemment classée à Palm Desert est à la fois l’image d’un design moderne du milieu du siècle et une merveille mécanique.

La maison, située au 73345 Juniper St., est présentée dans le guide d’art et d’architecture et a été l’idée originale de l’architecte local George Ritter, ce qui lui a valu le surnom de : The Ritter House.





La maison de 1974 présente une grande partie de l’esthétique attendue de l’époque, des lignes épurées et nettes, des baies vitrées et de la moquette – beaucoup de moquette.

Il possède également probablement la table à manger la plus unique et la plus avancée mécaniquement du sud de la Californie.

La « tourelle » en verre située au-dessus de la table à manger à levage mécanique de cette maison de Palm Desert est visible sur cette photo non datée. (Debbie McGhee/Homesmart) L’ascenseur mécanique est vu en action alors qu’il élève la plate-forme circulaire vers la tourelle de verre au sommet de la maison située au 73345 Juniper St. à Palm Desert, comme le montre cette photo non datée. (Debbie McGhee/Homesmart)

Selon l’annonce, la table de la salle à manger repose sur une plate-forme circulaire qui est en fait un ascenseur mécanique qui propulse les invités à plusieurs mètres de hauteur et dans une « tourelle de verre » en plein air offrant une vue dégagée à 360 degrés sur la vallée de Coachella.

La maison de 3 chambres et 2 salles de bains, répertoriée par un courtier immobilier de luxe Debbie McGeea été présenté sur la populaire page d’admiration/d’admiration de l’immobilier Zillow est devenu sauvage dans le cadre de sa série semi-régulière « On ne sait jamais ce qui se passe à l’intérieur d’une maison ».

Les commentaires comprenaient : « La salle à manger élève vraiment tout l’intérieur » et « J’imagine un jeu de chaises musicales très intense ».

Si l’expérience culinaire élevée ne vous vend pas, voici quelques-unes des autres caractéristiques de la maison.

«Une cheminée unique en acier inoxydable sur mesure dans la grande salle apportera de la chaleur lors des nuits froides du désert. La cuisine est de type cuisine avec des armoires en teck et des carreaux italiens chaleureux. La chambre principale se trouve à côté de la piscine arrière et du patio et la salle de bain principale dispose d’une baignoire spa volumineuse », indique la liste.

Le 73345 Juniper St. à Palm Desert est illustré sur cette photo non datée. (Debbie McGhee/Homesmart) Le 73345 Juniper St. à Palm Desert est illustré sur cette photo non datée. (Debbie McGhee/Homesmart) Le 73345 Juniper St. à Palm Desert est illustré sur cette photo non datée. (Debbie McGhee/Homesmart)

Il dispose également d’un grand espace extérieur avec un couloir extérieur couvert pour des « repas en plein air », si vous ne pouvez tout simplement pas prendre un repas dans un cadre intérieur moyen.

La maison est actuellement cotée à 1,2 million de dollars et est vendue telle quelle.

