La maison Tirranna de Frank Lloyd Wright vient d’être vendue pour 6 millions de dollars – Rapport Robb

L’une des plus grandes résidences privées du portefeuille de Frank Lloyd Wright vient d’être échangée pour 6 millions de dollars. L’étendue luxuriante de 14 acres a été initialement inscrite en mai 2023 pour 8 millions de dollars.

Tirranna House, située dans le quartier boisé de New Canaan, dans le Connecticut, a été vendue à un nouveau propriétaire et a consolidé son statut non seulement comme l’une des propriétés les plus chères de l’architecte starchitecte, mais aussi comme l’une des ventes les plus chères à réaliser dans la région aisée de New Canaan. l’année dernière. “Ce fut un honneur rare de représenter Tirranna, un véritable joyau de l’histoire architecturale du milieu du siècle qui continuera à offrir une expérience zen mêlant nature et confort à ses derniers habitants”, agents Albert Safdie et Marsha Charles de Coldwell Banker Global Luxury. a déclaré dans un communiqué de presse.

Selon le communiqué, Wright a travaillé et vécu à Tirranna tout en concevant le musée Guggenheim à New York. Le plus cool, c’est que la serre de la résidence a été construite en utilisant le même verre festonné qu’il avait laissé du projet.

La demeure Usonian a été construite en 1955 pour Joyce et John Rayward, qui étaient alors des amis proches de l’architecte. Tirranna, qui tire son nom du mot aborigène australien signifiant « eaux courantes », est située le long de la rivière Norton et surplombe un grand étang et une cascade. Le terrain boisé a été minutieusement conçu par les architectes paysagistes Frank Okamura et Charles Middeler ; ils comprennent un court de tennis, un studio d’amis, une piscine et une grange.

Avant la récente transaction, la maison emblématique avait changé de mains à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. Il a été acquis en 1990 par Ted et Veda Stanley, qui l’ont vendu en 2018 pour 4,8 millions de dollars.

La maison revêtue de pierre est disposée en demi-cercle, une forme qui apparaît fréquemment dans l’œuvre de Wright. Au total, la propriété de 7 000 pieds carrés comprend sept chambres et huit salles de bains et demie. La maison porte le nom de l’architecte écrit partout, avec des murs en blocs de béton, des lambris en acajou des Philippines, un sol en béton rouge et de hauts plafonds. Les fouilles abritent également une cave à vin qui était autrefois un ancien abri anti-bombes et un observatoire sur le toit. Fait intéressant, il n’y a qu’une seule autre maison Wright dans le Connecticut, la résidence Frank S. Sander, située à environ huit miles de là, à Stamford. La maison Sander, également connue sous le nom de Springbough, a été construite quelques années auparavant, en 1952.

