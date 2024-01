La Maison Studio / KWCA – Architectes agréés Kosala Weerasekara

© Ganidu Balasooriya

Description textuelle fournie par les architectes. Le site, situé dans la banlieue de Colombo, fait face à un terrain marécageux, offrant un cadre unique pour une résidence adaptée à un client ingénieur logiciel qui travaille désormais à domicile après la pandémie. En mettant l’accent sur la création d’un environnement de travail et de vie paisible, le projet adopte la philosophie « vivre grand dans une petite maison », en donnant la priorité à la simplicité intentionnelle et aux besoins essentiels pour minimiser les coûts tout en favorisant une ambiance chaleureuse.

Section

Dès le départ, l’idée était de construire moins, de répondre uniquement aux besoins essentiels et de réduire les coûts autant que possible tout en créant une ambiance qui en fait une maison. Vivre grand dans une petite maison reflète un choix de style de vie mettant l’accent sur la simplicité intentionnelle, et le projet s’aligne sur cette philosophie, offrant une solution idéale aux défis actuels du Sri Lanka en matière de coûts de construction. Les éléments structurels innovants, tels que le motif quadrillé des barres caissons et les feuilles ondulées de Zn-Al pour le revêtement, contribuent à la résistance, à la stabilité et à l’esthétique tout en minimisant les coûts.

Plan – Premier étage

La structure et les matériaux de ce projet illustrent une approche réfléchie de l’architecture durable. La sous-structure, fabriquée en béton, s’harmonise avec une superstructure en acier, utilisant principalement des barres caissons en acier. Les revêtements extérieurs et intérieurs présentent respectivement des tôles de toiture et des plaques de plâtre en ciment, avec une isolation thermique atténuant les gains de chaleur. Les dispositions en matière de ventilation transversale et la largeur étroite du bâtiment améliorent le refroidissement intérieur.

L’orientation du bâtiment, avec des côtés plus courts sur l’axe est-ouest, minimise stratégiquement les gains de chaleur. Les détails de l’architecture durable mettent en évidence une utilisation efficace de l’espace, l’efficacité énergétique et une empreinte environnementale minimale. L’empreinte réduite du projet et la concentration sur les espaces essentiels, couplées à un jardin plus grand, s’harmonisent avec la nature. De plus, la conception légère de la structure, son faible coût et ses principes innovants illustrent encore davantage la durabilité.

Du point de vue d’une architecture socialement responsable, le projet réduit son impact environnemental, favorise l’abordabilité et l’équité sociale, et encourage l’adaptabilité et la flexibilité. En présentant une approche socialement responsable dans le cadre du concept « vivre grand dans une petite maison », ce projet apparaît comme une solution éclairante aux défis du logement au Sri Lanka, offrant une vision holistique d’un mode de vie durable.