La maison «Stranger Things» dans laquelle vivaient les Byers pourrait être la vôtre

Le monde vient de rentrer La quatrième saison de Stranger Things sur Netflix – un épisode épique et intense en deux parties qui oppose les enfants à Vecna, le méchant le plus méchant de la série à ce jour. Mais vous souvenez-vous de ces premiers jours de la série, lorsque Joyce utilisait des lumières de Noël pour communiquer avec son fils disparu et Eleven et que le gang n’avait qu’un simple démogorgon avec qui se battre ?

Cela peut vous ramener en arrière : la maison des Byers vue dans les premières saisons de la série est une vraie maison à Fayetteville, en Géorgie, et elle est maintenant en vente. La maison de trois chambres et deux salles de bain est coté sur Zillow pour 300 000 $ (environ 266 119 £, 452 352 AU $) et “fait un Airbnb PARFAIT, une location à court terme ou une résidence personnelle pour quelqu’un qui veut l’assumer”, selon la liste. Vous devrez fournir votre propre batte de baseball DIY.

La maison apparaît au moins cinq fois dans le premier épisode de la série – deux fois dans la saison 1, épisode 4 – et elle apparaît également dans les saisons 2 et 3, selon la liste.

Zillow



La maison de plain-pied est confortablement installée dans une zone boisée. La liste Zillow comprend des images de l’extérieur et de l’intérieur aux côtés des mêmes images avec une teinte rose étrange… et quelques personnages effrayants qui se profilent. “Ne restez pas coincé à l’envers”, indique la liste. “Cette maison a besoin d’une réhabilitation complète.”

Selon la liste, les fans continuent de se présenter “presque tous les jours” pour jeter un coup d’œil à la maison de Will, Joyce et Jonathan. “Les propriétaires ont dû installer une barricade dans l’allée et des panneaux de propriété privée juste pour empêcher les gens d’entrer”, indique la liste. Mais la vraie question est, est-ce que cela a éloigné les démogorgons ?

Stranger Things, qui a fait ses débuts sur Netflix en 2016, devrait boucler son histoire pour de bon la saison prochaine. Alors que le temps presse pour la série fantastique bien-aimée, vous pourriez toujours passer une éternité dans la maison des Byers. (Ou si vous habitez près de Durham, en Caroline du Nord, cette expérience de fan ne vous coûtera pas 300 000 $.)