la maison ruinart accueille l’éco-pavillon de sou fujimoto en france

La Maison Ruinart rouvre ses portes après trois ans de rénovation

Après trois ans de rénovationadresse historique de la Maison Ruinart, 4 rue des Crayères à Reims, Francea subi une transformation remarquable et devrait rouvrir ses portes en octobre 2024. En tant que plus ancienne maison de champagne au monde, Ruinart est depuis longtemps un carrefour de rencontres entre le vin, l’art et la gastronomie. Architecte japonais Sou Fujimoto s’est associé à l’architecte d’intérieur Gwenaël Nicolas et artiste paysagiste Christophe Gautrand a donné un nouveau souffle à la propriété. Ensemble, ils ont su allier un héritage séculaire à une esthétique contemporaine, dans le respect de l’héritage de Nicolas Ruinart, fondateur de la maison il y a près de 300 ans.



Façade du Pavillon Nicolas Ruinart avec bancs sociaux modifiés #44 par Jeppe Hein, 4 Rue des Crayères | image © Mathieu Bonnevie

Le pavillon conçu par Sou Fujimoto allie pierre et bois

La Maison Ruinart abrite aujourd’hui un pavillon récemment construit, construit en pierre et en verre, situé en face des bâtiments historiques. Il abrite un jardin de sculptures conçu comme un refuge biodiversifié et sensoriel pour les visiteurs. En entrant presque dans un monde parallèle, ces différents niveaux de rencontres au propriété inviter les invités à renouer avec eux-mêmes, avec les autres et avec le monde qui les entoure.A travers la baie vitrée du pavillon, face à la cour d’honneur, on aperçoit la Maison Ruinart comme dans un rêve,’ ajoute architecte Sou Foujimoto.

Le pavillon Nicolas Ruinart, construit en pierre de Soissons et surmonté d’une verrière en bois, est un exemple d’architecture durable à l’expression artistique. La conception intègre également la récupération des eaux de pluie, des matériaux biosourcés et une toiture végétalisée. Il répond aux normes françaises de Haute Qualité Environnementale (HQE) en produisant 80 % de son énergie grâce à la géothermie et au solaire. Des artisans locaux, dont le célèbre tailleur de pierre Léon Noël, ont joué un rôle clé dans la réalisation de la structure.



façade du Pavillon Nicolas Ruinart, face à la cour d’honneur | image © Chloé Le Reste

intérieurs sensoriels par Gwenaël Nicolas

A l’intérieur du pavillon, celle de Gwenaël Nicolas conception spatiale Le Château Ruinart accueille les visiteurs dans un voyage sensoriel. L’espace dévoile le prolongement de la végétation du jardin, avec des matières naturelles et de subtiles installations artistiques évoquant l’élégance du champagne. Parmi les œuvres d’art, citons les bulles de verre flottantes de l’Atelier Barrois, les sculptures en fibre de lin poudrée de marbre et le mobilier en chêne et hêtre qui évoque des pétales de fleurs. Les visiteurs sont également invités à explorer des espaces de dégustation exclusifs. Dans une cave cachée, les connaisseurs et collectionneurs peuvent découvrir les millésimes les plus rares de la Maison Ruinart dans un cadre unique éclairé par une lumière douce qui protège les précieux flacons.



Chemin des Crayères conçu par Christophe Gautrand | image © Chloé Le Reste

aménagement extérieur de la maison ruinart par Christophe Gautrand

L’aménagement paysager extérieur, imaginé par Christophe Gautrand, renforce le lien entre nature et architecture. D’une superficie de 7 000 m², le parc comprend 5 000 m² de forêt classée, abritant des espèces adaptées aux changements climatiques ; le parc met en valeur des arbres d’âges et de tailles variés, formant un écosystème florissant. Des chênes-lièges, plantés sur la terrasse, marquent une première en Champagne. Le parc présente également des œuvres d’art contemporaines en interaction avec le milieu naturel. Le site est labellisé BiodiverCity® Life.



L’escargot, la chaussure de travail et la flûte à bec | pierre de chauvigny par Dewar & Gicquel, 2024 | image © Mathieu Bonnevie



Capriccio | plâtre et résine par Eva Jospin, 2024 | image © Mathieu Bonnevie