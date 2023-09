La Maison Rouge d’Escanaba est un paradis pour la musique | Actualités, Sports, Emplois

ESCANABA — La Maison Rouge, dans le quartier résidentiel sud d’Escanaba, est passée d’une simple maison à un espace de rassemblement pour les répétitions, les enregistrements, les jam sessions et les spectacles dans ce que l’opératrice actuelle Katherine (Katie) Bender a appelé un « incubateur de musique live. »

Bender a déclaré qu’elle avait appris grâce à la société historique que la maison avait été construite en 1910. On peut cependant dire que les développements menant à l’ère actuelle de la Maison Rouge ont commencé lorsque Phil Lynch a accepté un emploi dans les écoles publiques de la région d’Escanaba et a déménagé en ville. dans le nord de l’État avec sa femme, Jane, et ses jeunes enfants. La mère de Phil, Mary Anne Lynch, souhaitait également déménager dans le Nord – entre autres raisons pour se rapprocher de ses petits-enfants. C’est à ce moment-là que les Lynche ont trouvé la maison au coin de la 8e Avenue Sud et de la 11e Rue, l’ont achetée et en ont fait la maison de Mary Anne en 1995.

Mary Anne y a vécu seule jusqu’à son décès en 2011, après quoi la maison est revenue à Phil et à sa famille. Savoir quoi faire à partir de là « C’était lent, en partie pour des raisons sentimentales ; une partie était physique », dit Phil.

Bender – qui a grandi aux côtés des enfants Lynch, en plus d’être l’un des anciens étudiants de Phil – a décrit la résidence de la femme comme étant remplie de monde. « bibliothèques de livres » complet avec des chats.

Phil a confirmé qu’il avait toujours des enregistrements de la grande quantité de livres qui avaient besoin d’être éclaircis.

« Elle était une grande collectionneuse de livres et possédait plusieurs milliers de livres », » a-t-il déclaré, expliquant que le processus de don à la bibliothèque publique d’Escanaba était progressif et par nécessité : « Nous avons dû les acheminer au fur et à mesure pour ne pas submerger (le nombre de bibliothèques). »

La famille Lynch a vidé et rangé la maison. Restait la question de savoir s’il fallait vendre.

« Nous avons ourlé et halé » dit Phil, expliquant que pendant un moment, c’est devenu une sorte d’espace de vie d’été à débordement – « un entrepôt pour les enfants adultes » » dit-il, l’humour dans la voix, et expliqua que sa propre maison et celle de Jane n’étaient tout simplement pas assez grandes pour accueillir plusieurs adultes lorsque les enfants revenaient en visite.

Le couple a envisagé de se retirer dans la Maison Rouge, qui offre une vue sur l’eau depuis l’une des chambres à l’étage, mais ils profitent de leur maison et de leur pelouse. Ils ont eu un pensionnaire pendant quelque temps… « donc ce n’était pas un tel gouffre financier », Phil a dit – mais le pensionnaire a déménagé en 2018.

Les Lynches font partie d’une communauté musicale et la maison a commencé à le refléter.

« Nous avions en quelque sorte traité le son d’une pièce à l’étage pour un studio d’enregistrement, juste une pièce. cela ne fonctionnerait pas pour un groupe complet, mais pour le chant, vous voulez une pièce morte », dit Phil. « Ensuite, ma femme a aménagé une autre pièce comme salle de travail musicale. »

Phil a raconté une prise de conscience dans laquelle il s’est dit : « ‘Vous n’avez pas de salle de musique, vous avez une maison de musique.’ Comme il ne restait plus beaucoup de meubles de toute façon, nous avons donc vidé le salon du bas. … et nous pourrions mettre un batteur dans la salle à manger. La maison entière est d’abord devenue un espace de répétition, puis a commencé à accueillir des concerts occasionnels et informels.

« L’une des premières répétitions a eu lieu avec le génial groupe de jazz d’époque, les Errant Late Night Gardeners », lit l’histoire sur la page Patreon de la Maison Rouge.

Lorsque les représentations ont commencé, petites au début, les invités regardaient et écoutaient depuis des chaises pliantes à l’intérieur. Mais comme la Maison Rouge se trouve dans un quartier accessible à pied, les passants intéressés s’attarderaient également à l’extérieur.

Phil a déclaré que Jamie Peterson du Players de Noc Theatre avait souligné que la maison, qui a un porche surélevé et est surélevée sur une légère colline par rapport au trottoir, est en fait aménagée un peu comme un amphithéâtre. Les musiciens de la Maison Rouge l’ont donc adopté.

Les organisateurs ont demandé des dons aux participants – à l’exception des voisins, par courtoisie et appréciation pour eux qui ont permis à la musique de se produire. Ces fonds sont allés directement aux artistes invités, parmi lesquels le parodiste Steve Goodie de Nashville et le duo folk Flagship Romance de Louisville.

Pendant la COVID, trois musiciens ont commencé à se retrouver sur le porche, à six pieds l’un de l’autre, jouant du jazz et du funk. Ces talents étaient Phil Lynch au piano ; le batteur professionnel Lorne Watson ; et à la guitare, John Beck, que Phil appelait « un établissement. »

Au début de l’année 2020, alors que les gens étaient pour la plupart isolés, c’est devenu un événement hebdomadaire le mardi. « Les voisins viendraient et redeviendraient simplement des êtres humains », dit Phil. Il a déclaré qu’un voisin de la 11e rue avait fait rouler une barre en acier inoxydable dans le pâté de maisons et que des bulles et de la craie de trottoir avaient été mises à la disposition des enfants.

Aux alentours du Mardi Gras, alors que le groupe cherchait un nom, ils ont choisi «Mardi Rouge» (Mardi rouge). Le groupe comprend désormais également Patrick Booth au saxophone et se produit dans la région.

Selon Phil, Bradford et Cynthia (« Cindy »)Bender a mentionné à Phil et Jane Lynch lors d’une des soirées musicales à la Maison Rouge que leur fille adulte Katie, autrefois élève de Phil, était revenue à Escanaba. C’est à la suite de cette discussion que les Lynche en ont finalement cédé la propriété à un ami de la famille. Katie Bender a repris la Maison Rouge en août 2021.

Katie a grandi avec la musique, a joué et tourné avec les Herbal Remedies, est titulaire d’un baccalauréat ès arts en musicothérapie de l’Université Eastern Michigan et a pratiqué la musicothérapie à Chicago sous la direction de Susan Cotter-Schaufele dans ce qui était alors l’Advocate Lutheran General Hospital. Elle a aimé l’idée de perpétuer l’héritage de la Maison Rouge en tant qu’environnement musical et accueillant qui redonne à la communauté et s’appuie sur son expérience et son expertise pour ce faire.

Depuis qu’elle a pris ses responsabilités, Katie a déclaré qu’elle avait réussi à obtenir « La Maison Rouge UP Incorporée » enregistré en tant qu’organisation à but non lucratif 501(c)(3) et a obtenu un permis pour organiser des événements publics.

« Nous avons organisé des événements qui font le lien entre le concert et la danse… en créant ce que signifie écouter de la musique, mais aussi en nous engageant réellement à voir des personnes multigénérationnelles interagir », dit Katie. Elle a souligné qu’il existe de nombreux lieux destinés aux adultes, alors qu’elle estime « engagé » à garder celui-ci ouvert à tous les âges.

« Pour moi, c’est juste un autre lieu accueillant dans notre ville pour les gens qui viennent se produire, un lieu de rassemblement », dit Cindy. « Les gens se diversifient avec des compétences différentes qu’ils voudront peut-être mettre en pratique et qu’ils n’ont pas utilisées. »

Les 7 et 8 octobre « Zen musical avec Jenny » apportera des diapasons, des bols chantants et autres « guérison sonore » met en œuvre à la Maison Rouge. Les gens peuvent s’inscrire à des séances individuelles avec Jenny le samedi et/ou participer au « Le bonheur du bain sonore » le dimanche. Jenny peut être contactée au (906)231-1691 ou via la page Facebook «Zen musical avec Jenny.»

Une page Patreon créée par Phil Lynch est toujours en cours d’exécution dans le même objectif d’entretenir la maison et d’en faire un endroit que les gens veulent visiter, apprendre, jouer et écouter.

Les gens peuvent suivre les développements actuels et les événements liés à la Maison Rouge sur leur page Facebook, « La Maison Rouge d’Escanaba. » Katie dit qu’elle espère développer un nouveau site Web en 2024.







