La maison Rampart, un site précieux pour les Vuntut Gwitchin, devient un site historique officiel

Le bruit des rires, des airs de violon et des pieds qui dansaient sur le plancher de bois franc de l’ancien magasin général pouvait être entendu à travers le site historique de Rampart House alors que les membres de la Première Nation Vuntut Gwitchin se sont réunis la semaine dernière pour célébrer leur lien avec le site et son nouveau désignation patrimoniale protégée.

En bas de la colline de la communauté autrefois florissante, une douzaine de bateaux fluviaux bordaient la rive de la rivière Porcupine, juste à la frontière entre le Yukon et l’Alaska. Plus de 50 personnes ont fait le voyage de 80 kilomètres en aval de la communauté accessible par avion d’Old Crow, au Yukon, par une chaude journée de juillet.

Quelques anciens, dont Lorraine Netro, sont arrivés par hélicoptère.

« C’est émouvant », a-t-elle déclaré. « C’est un tel jour pour célébrer … Rampart House est, vous savez, le début pour tant de nos familles. »

« Rampart House est, vous savez, le début de tant de nos familles », a déclaré Lorraine Netro, aînée des Vuntut Gwitchin, à droite, avec sa sœur, Florence Netro. (Cheryl Kawaja/CBC)

L’événement de jeudi était une cérémonie de signature d’un plan de gestion mis à jour pour le site, ainsi qu’une désignation officielle de Rampart House comme lieu historique du Yukon.

Comme beaucoup lors du rassemblement, Netro a des racines profondes à Rampart House. Son grand-père a marché de Circle, en Alaska, à Rampart House et y a élevé une famille.

« Cet endroit a été choisi comme communauté pour une raison très spéciale, c’était un lieu de rassemblement pour tous les Gwich’in de l’Alaska, pour les Vuntut Gwitchin et nos proches dans les Territoires du Nord-Ouest », a déclaré Netro.

Selon Pauline Frost, chef des Vuntut Gwitchin, également lors du rassemblement de la semaine dernière, il n’y avait pas eu autant de monde à Rampart House depuis des décennies.

Le ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon, John Streicker, regarde Pauline Frost, chef des Vuntut Gwitchin, signer le document officiel faisant de Rampart House un lieu historique territorial. Il est cogéré par les gouvernements du Yukon et des Vuntut Gwitchin. (Cheryl Kawaja/CBC)

« Pouvez-vous seulement imaginer ce que c’était il y a 100 ans? Les gens qui sont ici aujourd’hui… les enfants qui courent et jouent, je ne peux qu’imaginer, c’est comme ça, parce que ça redonne vie à cet endroit . »

« Corde solide » entre les pays

Dans les années 1800, la Compagnie de la Baie d’Hudson établit un poste de traite à Fort Yukon, au confluent des rivières Porcupine et Yukon. Mais en 1867, lorsque les États-Unis ont acheté l’Alaska à la Russie, l’entreprise a dû se déplacer en amont, hors du territoire américain.

Une photo historique non datée de Rampart House. (Archives du Yukon/Fonds James Fyfe)

L’entreprise a rétabli un nouveau poste – seulement pour découvrir qu’il était toujours en Alaska.

Après des enquêtes, l’entreprise a déménagé une deuxième fois, plus en amont et de l’autre côté de la frontière, vers ce qui est maintenant connu sous le nom de Rampart House. Cette frontière internationale de plus en plus rigide a tracé une ligne à travers les familles et les communautés gwich’in.

« Ils avaient un nom gwich’in pour la frontière, néentaii tl’yahsignifie «corde solide» », a déclaré l’aîné Allen Benjamin. Les deux côtés de sa famille viennent de Rampart House.

« C’est comme s’ils mettaient une longue corde pour diviser deux pays… cela a causé beaucoup de problèmes en termes de chasse et de pêche. »

La frontière internationale « a causé beaucoup de problèmes », a déclaré Allen Benjamin, qui a des liens avec Rampart House des deux côtés de sa famille. (Cheryl Kawaja/CBC)

Le saumon et le caribou ne connaissent pas les frontières; ils migrent à travers une ligne invisible que les Gwich’in, tout d’un coup, n’avaient plus le droit de traverser aussi librement.

« Nous ne reconnaissons pas cette frontière parce que ces terres, nos ancêtres vivaient sur ces terres et ils nous relient. Nous avons un lien spirituel avec les terres, les animaux, les eaux », explique Lorraine Netro.

Rampart House est au cœur du peuple Gwich’in, a expliqué la chef Pauline Frost, en désignant la rivière Porcupine et les collines juste derrière la grande maison encore debout sur place.

Deux des bâtiments restaurés de Rampart House : l’ancien poste de traite/magasin Cadzow et la maison Cadzow. (Cheryl Kawaja/CBC)

« Juste au-dessus de cette colline, vous pouvez marcher jusqu’à l’île Herschel, vous pouvez marcher jusqu’à Old Crow Flats – et c’était important parce que c’était une connexion avec Fort Yukon et une connexion avec Old Crow et LaPierre House et en remontant l’affluent, vous verrons de plus en plus de ces zones importantes », a déclaré Frost.

Restauration et préservation

Depuis plus de 30 ans, Brent Riley vient à Rampart House pour superviser et travailler à la restauration du site. Il est le planificateur de la restauration des sites historiques pour le gouvernement du Yukon.

« Le voir pour la première fois était très intéressant », a déclaré Riley. Il dit qu’une petite équipe a documenté ce qui était encore debout et s’est mise au travail pour remplacer les planches et préserver ce qui restait.

« Nous avons des photos que nous regardions, il n’y a pas si longtemps, des années 70 et 80… et c’est comme, oh, je n’ai jamais vu de toit sur ce bâtiment, mais il y a une photo de celui-ci avec un toit dessus dans les années 70. »

‘Voyant [the site] pour la première fois, c’était très intéressant », a déclaré Brent Riley, planificateur de la restauration des sites historiques pour le gouvernement du Yukon, qui participe aux travaux de restauration de Rampart House depuis plus de 30 ans. (Cheryl Kawaja/CBC)

À ce jour, il précise que quatre bâtiments ont été entièrement conservés et que les travaux se poursuivent sur un cinquième.

« Nous avons six bâtiments de taille substantielle, plusieurs dépendances, plusieurs caches encore debout, et puis nous avons, comme on dit, les restes de tout un tas d’autres. »

Rampart House et un autre site important pour le peuple Gwich’in, appelé LaPierre House, sont tous deux gérés conjointement par les gouvernements des Vuntut Gwitchin et du Yukon. Le statut de patrimoine s’applique désormais aux deux sites et un nouveau plan de gestion définit les principales priorités de restauration.

Le nouveau statut de site du patrimoine territorial ne signifiera pas nécessairement plus de financement pour les sites, mais il donnera à la zone un statut plus protégé.

La chef Pauline Frost espère que la célébration de la semaine dernière sera le premier de nombreux rassemblements à venir.

« Nous voulons être en mesure de montrer au monde, nous voulons en présenter plus, vous savez, éduquer les autres, parce que c’est qui nous sommes en tant que Vuntut Gwitchin, c’est là que nous sommes originaires. »