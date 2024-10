La maison qui se divise / Voluar Arquitectura

© Imagen Subliminal

Architecte principal :



Borja Lomas



Mémoire : temps et épigénétique – « Contrairement à Newton et Schopenhauer, votre ancêtre ne considérait pas le temps comme absolu et uniforme. Il croyait en une série infinie de temps, en un réseau vertigineusement croissant et sans cesse étendu de temps divergents, convergents et parallèles. le temps – dont les brins se rapprochent, bifurquent, se croisent ou s’ignorent à travers les siècles – embrasse toutes les possibilités. Jorge Luis Borges, Le Jardin des sentiers qui bifurquent.

Plan – Rez-de-chaussée

Temps- Albert Einstein nous a montré que l’espace ne peut être conçu indépendamment du temps ; les deux concepts sont mutuellement liés de manière indissoluble. Ils s’entrelacent pour former le cadre sur lequel nous existons et, comme le dieu aux deux visages Janus, présentent la même essence, mais avec deux polarités liées : l’espace-temps. Les architectes parlent souvent des qualités de l’espace, mais nous réfléchissons rarement à l’essence temporelle qu’il véhicule.

Les limites et configurations spatiales impliquent des perceptions temporelles différentes. Car l’espace sans temps devient une image statique et plate, perd de sa profondeur. Cette configuration ramifiée, si éloignée du paradigme de la Boîte ou de l’espace homogène unique, nous pousse à l’explorer et à le comprendre en le parcourant. Il nous encourage à investir du temps et à explorer la condition temporelle de l’espace et comment ses chemins et bifurcations possibles forment une énigme dont la clé est le temps.

Un regard complet en un bref instant n’est pas possible car il n’y a pas de point de vue privilégié, pas de perspective fixe qui représente et explique toute l’habitation. La maison ne s’impose pas comme une scène statique ; au fur et à mesure que nous nous déplaçons, des plans et des interstices s’ouvrent, et des perspectives visuelles se ferment successivement et se cachent. À chaque pas, l’espace change et se déploie au gré des mouvements de notre corps. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, chaque point de vue a des considérations particulières et changeantes au fil de la journée, et la lumière naturelle écrit, à travers des ombres changeantes, le déroulement continu du temps.

Sa matérialité, l’acier, parle aussi d’un changement perpétuel, rouillant avec le temps comme une matière vivante. Le verre aux reflets toujours changeants brouille les frontières entre intérieur et extérieur, intégrant le jardin à l’espace domestique. Seul le miroir incurvé qu’il abrite peut rompre avec le flux conventionnel de l’espace-temps, le déformant pour montrer en un instant des espaces superposés de temps impossible et de superposition quantique. On ne peut pas arrêter le temps, mais on peut construire des espaces qui rendent sa perception plus perceptible, « densifient le temps », même si ce n’est qu’une illusion…

Épigénétique- Alvar Aalto a déclaré que « le modèle d’architecture le plus important est la nature, pas la machine ». Le branchement est une méthode efficace pour conquérir l’espace dans la continuité permettant de s’adapter à un contexte précis et à des situations différentes. Il s’agit d’une stratégie courante dans la nature, que nous pouvons observer dans les systèmes circulatoires des êtres vivants, dans les cultures végétales ou dans les arrangements fluviaux.

De même, les corps de la maison se ramifient en suivant des lignes qui contournent les arbres, se fermant vers la rue, s’auto-protégeant du vent du nord et se déployant vers l’orientation sud pour trouver les meilleures vues sur le paysage et dialoguer avec la forêt voisine. La forme finale de la maison est donc une « forme trouvée », résultant de l’intersection entre le lieu et les besoins du programme interne, et non une forme préconçue et imposée. La maison est le résultat d’une exploration spécifique non transposable dans un autre contexte, une rencontre unique. »

La Maison des Chemins Bifurqués suit ce processus créatif. Cela commence par un programme qui considère la génétique que la construction doit contenir pour satisfaire les besoins d’une famille de culture méditerranéenne, où le noyau familial s’agrandit continuellement par les grands-parents, les parents et les amis, nécessitant un espace flexible qui peut être déployé ou rétracté. selon les besoins changeants de chaque instant. Ces gènes ou espaces sont les instructions qui marquent et sont liées aux activités ; mais pas en relation directe avec la fonction spatiale. Au lieu de cela, ils seront activés et désactivés en fonction des différents usages donnés par ceux qui les habitent.

Les espaces génétiques adoptent des formes géométriques simples, des pièces rectangulaires familières de base dans lesquelles les besoins spatiaux sont analysés en termes de surface, de hauteur, de façade d’éclairage et de ventilation, ainsi que d’éventuels meubles simples et efficaces. On évite les distributions étranges qui pourraient compliquer ou limiter la libre utilisation de l’espace ou restreindre le placement de meubles standards.

Une fois que chaque gène du programme a été synthétisé, ils sont distribués de manière à générer des chaînes, des séquences de programmes en termes de degrés de relation et de liens qui ont été établis entre eux. De cette manière, sont créés des codes programmatiques qui se situent à la fois dans le plan et dans la coupe, en fonction du degré d’intimité offert par l’espace et de sa communication avec l’extérieur.