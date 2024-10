La maison moderniste de Tempe à Pailla de 1934 d’Eileen Gray est à vendre sur la Côte d’Azur | Nouvelles

La deuxième maison conçue par Eileen Gray, datant de 1934, a frappé le marché immobilier local dans la région française de la Côte d’Azur pour 3,5 millions d’euros (3,87 millions de dollars américains).

La maison n’est pas loin de l’ancienne villa historique E-1027 de Gray à Roquebrune-Cap-Martim et dispose de 8 chambres avec 5 salles de bains. La propriété a été restaurée à plusieurs reprises après avoir été pillée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, selon Les espaces. Gray est décédé en 1976 après avoir conçu plus de 40 bâtiments. Seuls deux d’entre eux – Tempe à Pailla et E-1027 – ont été construits.

Image : Avec l’aimable autorisation d’Engel & Völkers

