Le décor est planté pour un déménagement à Raleigh pas comme les autres. Demain matin, avant l’aube, cette maison historique, conçue par un architecte renommé de NC State, commencera son voyage vers une nouvelle maison.

Il sera récupéré et déplacé à 7 miles de là où il se trouve actuellement. Cela fait partie d’un effort de plusieurs mois pour le sauver de la démolition.

Les panneaux sont tous en place ici sur Transylvania Avenue avec des camions à plateau et des rétrocaveuses prêts à partir. Un déménagement de plusieurs tonnes, dans quelques heures seulement.

Pour Melinda Knowles, c’est le moment qu’elle attendait. “Excité, surtout. Excité. Un peu anxieux”, a déclaré Knowles.

Demain matin, la maison moderne du milieu du siècle trouvera une nouvelle maison, juste à côté de la maison actuelle de Knowles sur Delmont Drive.

Déménager la maison vers un terrain voisin a été un processus. Knowles a ri : “Ouais, il y en a eu, le simple fait de planifier l’itinéraire nécessitait tellement de voyages.”

Pour rendre le déménagement possible, les équipes ont dû couper la maison en deux, démonter certaines pièces comme un jeu de Lego géant et couper un chemin depuis ses fondations actuelles, juste à côté de Transylvania Avenue.

“Vous pouvez voir où se trouvait l’excavation pour nous donner de la place pour la descendre dans l’allée”, a déclaré Mike Blake, estimateur chez Wolfe House Building Movers.

Il dit qu’en ce qui concerne les déménagements, cela a été un jeu d’enfant. “La hauteur est l’un des facteurs critiques, car il y a des lignes téléphoniques, des membres, etc. Heureusement, il s’agit d’un toit assez bas”, a déclaré Blake.

La maison historique a été conçue par le célèbre architecte de l’État de Caroline du Nord George Matsumoto en 1954. Elle devait être démolie, mais la famille Knowles a décidé de l’acheter et de la déplacer l’année dernière, car c’est l’une des rares maisons Matsumoto encore debout dans la région de Raleigh. .

Samedi, ce sera le seul à rouler, perché sur des chariots géants, actionnés par joystick. Blake a expliqué : “C’est la télécommande, elle contrôle toutes les roues, fait tourner les roues, elle contrôle tous les crics et les chariots.”

Le déménagement débutera à 4h30, avant l’aube. Les déménageurs ont finalement remorqué la maison sur sept miles, pendant plusieurs heures, avant de finalement la mettre en place sur Delmont Drive.

Ce n’est pas comme si ça allait apparaître là-bas et être magnifique tout de suite. Cela va prendre plusieurs mois. Melinda Knowles prévoit de l’accueillir avec une fête à la maison.

Elle a dit : “Nous organisons une soirée de surveillance, nous allons avoir des foyers, du café et du champagne et nous croiserons les doigts.”

Un instant en préparation, enfin là.

Melinda Knowles dit qu’elle et son mari n’ont toujours pas finalisé leurs plans pour la maison. Ils veulent s’assurer que le public aura un certain accès, probablement en le louant comme AirBnb, ou en le mettant à la disposition des professeurs invités de la NC State’s School of Design, que Matsumoto a contribué à fonder.