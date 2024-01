La maison moderniste de l’architecte Pierre Koenig, « étude de cas », se vend pour près de 5 millions de dollars

La résidence personnelle de Pierre Koenig à Los Angeles, un architecte du milieu du siècle derrière certaines des maisons d’études de cas emblématiques de la ville, dont l’une des maisons les plus reconnaissables des États-Unis, a été mise sur le marché pour 4,995 millions de dollars.

“Pierre Koenig est l’un des plus grands architectes de notre époque et a créé la maison la plus photographiée de Los Angeles, la maison Stahl, donc posséder sa résidence est un trophée en soi », a déclaré Dalton Gomez de Christie’s International RE | AKG, qui gère la vente de la propriété avec son collègue Aaron Kirman.

Koenig a construit la maison en acier, historiquement archivée sous le nom de « Koenig House No. 2 » par le LA Conservancy, pour lui et sa femme, Gloria, en 1985. Étalée sur trois niveaux, la résidence lumineuse de trois chambres a un étage ouvert. plan avec des pièces qui se rejoignent ou sont divisées par des murs en verre. En son centre se trouve un atrium de trois étages, sillonné de passerelles et d’escaliers qui relient les deux côtés des étages supérieurs.

La maison « est extrêmement unique en raison de son infrastructure entièrement métallique », a déclaré Gomez.

Sur ses 3 000 pieds carrés, la maison dispose d’un vaste espace de vie, d’une cuisine moderne, d’un espace salle à manger et d’un coin bibliothèque.

“Les chambres s’ouvrent sur l’espace de vie, qui s’ouvre ensuite sur la cour, ce qui donne à la maison ce type de boîte à bijoux”, a déclaré Gomez. « La pièce de devant servait de [Koenig’s] bureau », a-t-il ajouté, et l’espace est toujours intact. “Il est intéressant de penser aux propriétés et aux travaux qu’il a créés dans ce bureau.”

Pour les acheteurs potentiels, la partie la plus attrayante de la maison pourrait être qu’elle « a le droit de se vanter d’avoir été choisie par Pierre pour être l’espace dans lequel il a vécu et créé pendant tant d’années », a-t-il déclaré.

La maison est restée dans la famille de Koenig pendant un certain temps après sa mort et a été restaurée par ses beaux-enfants. Il a changé de mains pour la dernière fois en 2017 pour 3,46 millions de dollars. Les propriétaires n’ont pas pu être contactés pour commenter.

Koenig, qui était également professeur d’architecture à l’Université de Californie du Sud, est décédé en 2004 à l’âge de 78 ans. Ses « élégantes maisons de verre et d’acier sont devenues des emblèmes des valeurs progressistes des banlieues d’après-guerre ». Los Angeles Times a écrit dans sa nécrologie.

Il a joué un rôle essentiel dans la création des Case Study Houses de la ville, qui étaient des expériences d’architecture résidentielle américaine parrainées par le magazine Arts & Architecture, aujourd’hui disparu.

D’éminents architectes comme Koenig, ainsi que Charles et Ray Eames, A. Quincy Jones et Ralph Rapson, ont été mis au défi de concevoir et de construire des maisons modèles reproductibles, peu coûteuses et efficaces alors que les États-Unis étaient confrontés à un boom immobilier provoqué par le retour de millions de soldats après la guerre. fin de la Seconde Guerre mondiale.

La maison d’étude de cas n° 21 de Koenig, la maison Bailey, et la maison n° 22, la maison Stahl, sont peut-être les plus célèbres de toutes.

La maison Stahl, inscrite au registre national des lieux historiques en 2013, a été construite en 1959 et a depuis servi de toile de fond à de nombreux tournages de mode, films et campagnes publicitaires. Il a été rendu célèbre par une photographie de Julius Shulman montrant deux femmes se relaxant dans un coin de la maison avec une vue panoramique sur la ville à travers les parois vitrées du sol au plafond derrière elles.