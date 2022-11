La maison mère de Facebook licencie 13 % de ses employés

La société mère de Facebook, Meta, licencie 11 000 personnes, soit environ 13 % de ses effectifs, alors qu’elle fait face à la baisse des revenus et aux problèmes plus larges de l’industrie technologique, a déclaré mercredi le PDG Mark Zuckerberg dans une lettre aux employés.

Les suppressions d’emplois surviennent juste une semaine après des licenciements généralisés chez Twitter sous son nouveau propriétaire, le milliardaire Elon Musk. Il y a eu de nombreuses suppressions d’emplois dans d’autres entreprises technologiques qui ont embauché rapidement pendant la pandémie.

Zuckerberg a également déclaré qu’il avait pris la décision d’embaucher de manière agressive, anticipant une croissance rapide même après la fin de la pandémie.

“Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé comme je m’y attendais”, a déclaré Zuckerberg dans un communiqué préparé. “Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, la concurrence accrue et la perte de signal publicitaire ont entraîné une baisse de nos revenus par rapport à ce à quoi je m’attendais. Je me suis trompé et j’en assume la responsabilité.”

Meta, comme d’autres sociétés de médias sociaux, a bénéficié d’un coup de pouce financier pendant l’ère du verrouillage de la pandémie, car davantage de personnes sont restées à la maison et ont fait défiler leurs téléphones et ordinateurs. Mais à mesure que les fermetures ont pris fin et que les gens ont recommencé à sortir, la croissance des revenus a commencé à faiblir.

Un ralentissement économique et de sombres perspectives pour la publicité en ligne – de loin la plus grande source de revenus de Meta – ont contribué aux malheurs de Meta. Cet été, Meta a enregistré sa première baisse de revenus trimestrielle de l’histoire, suivie d’une autre baisse plus importante à l’automne.

Une partie de la douleur est spécifique à l’entreprise, tandis que d’autres sont liées à des forces économiques et technologiques plus larges.

La semaine dernière, Twitter a licencié environ la moitié de ses 7 500 employés, dans le cadre d’une refonte chaotique alors que Musk prenait la barre. Il a tweeté qu’il n’y avait pas d’autre choix que de supprimer les emplois “lorsque l’entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour”, mais n’a pas fourni de détails sur les pertes.

Meta a inquiété les investisseurs en versant plus de 10 milliards de dollars par an dans le “métaverse” alors qu’il détourne son attention des médias sociaux. Zuckerberg prédit que le métaverse, un univers numérique immersif, remplacera à terme les smartphones comme principal moyen d’utilisation de la technologie.

Meta et ses annonceurs se préparent à une éventuelle récession. Il y a aussi le défi des outils de confidentialité d’Apple, qui rendent plus difficile pour les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram et Snap de suivre les gens sans leur consentement et de leur cibler des publicités.

La concurrence de TikTok est également une menace croissante alors que les jeunes affluent vers l’application de partage de vidéos sur Instagram, que Meta possède également.

“Nous avons réduit les coûts dans l’ensemble de notre entreprise, notamment en réduisant les budgets, en réduisant les avantages et en réduisant notre empreinte immobilière”, a déclaré Zuckerberg. “Nous restructurons des équipes pour accroître notre efficacité. Mais ces mesures à elles seules ne permettront pas d’aligner nos dépenses sur la croissance de nos revenus, j’ai donc également pris la décision difficile de laisser partir les gens.”

Zuckerberg a déclaré mercredi aux employés qu’ils recevraient un e-mail les informant s’ils faisaient partie des personnes licenciées. L’accès à la plupart des systèmes de l’entreprise sera coupé pour les personnes qui perdent leur emploi, a-t-il déclaré, en raison de la nature sensible de ces informations.

“Nous gardons les adresses e-mail actives tout au long de la journée afin que tout le monde puisse dire au revoir”, a déclaré Zuckerberg.

Les anciens employés recevront 16 semaines de salaire de base, plus deux semaines supplémentaires pour chaque année avec l’entreprise, a déclaré Zuckerberg. L’assurance maladie pour ces employés et leurs familles se poursuivra pendant six mois.

Les actions de Meta Platforms Inc. ont bondi de 4% avant la cloche d’ouverture mercredi.