La maison la plus « mince » de Londres est maintenant à vendre à Rs 17,5 crore

Une maison extrêmement étroite à Londres d’environ quatre pieds de large est sur le marché pour environ Rs 17,5 crore. La maison est située dans la rue Ceylon de Kensington, une rue populaire auprès des célébrités A-list. Daniel Day-Lewis, lauréat de plusieurs Oscars, vivait autrefois dans ce quartier. La maison est considérée comme la « plus maigre » de la capitale britannique. La façade du bâtiment profilé est grise avec une fenêtre circulaire sur le dessus. Il a l’air minuscule de face car il est coincé entre deux bâtiments existants, mais ne vous laissez pas berner par son apparence extérieure. La maison a tout l’espace dont vous aurez besoin.

Répartie sur une superficie d’environ 1587 m², la maison dispose de trois chambres sur quatre étages dont une mezzanine au rez-de-chaussée et au rez-de-chaussée. Il a de grandes fenêtres du toit au sol pour augmenter la lumière naturelle. Au rez-de-chaussée de la propriété se trouve une salle à manger à aire ouverte, une salle de réception et une cuisine moderne complète. Au fond de la pièce, des portes vitrées et un toit de fenêtre pleine grandeur donnent à l’endroit l’impression d’être un atrium.

Juste à côté de la réception supérieure, il y a une salle d’étude qui peut également être utilisée comme espace de bureau à domicile. Aux étages supérieurs se trouvent trois chambres, une salle de bains et une salle d’eau attenante. Il y a aussi une suite parentale au dernier étage de la maison.

Le bâtiment possède de nombreux hublots. Les portes principales s’ouvrent sur un jardin doté d’un point d’eau. L’endroit dispose également d’aménagements et d’aménagements conçus afin de tirer le meilleur parti de la zone. Le décor est lumineux et neutre avec des murs blancs qui ont des touches de verdure.

La maison étroite a été construite en 1987 par un architecte devenu rockstar, Henry Harrison. Il est ensuite devenu membre du groupe britannique Mystery Jets.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici