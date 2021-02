Clignez des yeux et vous pourriez facilement le rater. Coincée entre un cabinet médical et un salon de coiffure, la maison la plus mince de Londres n’est identifiée que par une traînée de peinture bleu foncé.

Mais la maison de cinq étages de Shepherd’s Bush – qui ne mesure que 1,6 mètre (5 pieds 6 pouces) à son point le plus étroit – est actuellement sur le marché pour 950 000 livres (1,3 million de dollars, 1,1 million d’euros).

La propriété inhabituelle, à l’origine un magasin de chapeaux victorien avec un espace de rangement pour les marchandises et des logements à ses étages supérieurs, a été construite à la fin du 19e ou au début du 20e siècle.

Clin d’œil à son passé, la maison possède toujours une vitrine en verre à l’ancienne avec une lampe en forme de chapeau melon.

David Myers, directeur adjoint des ventes chez les agents immobiliers de Winkworth qui vend la propriété, a déclaré que la maison valait son prix parce que c’est « une partie unique de l’histoire de Londres ».

« C’est un peu la magie de Londres », a-t-il déclaré à l’AFP.

Les dimensions de la maison diffèrent d’un bout à l’autre.

Alors que la cuisine au bout du rez-de-chaussée inférieur est l’endroit le plus étroit de la maison, elle s’ouvre sur une salle à manger qui fait presque le double de la taille.

Un jardin de 16 pieds de large se trouve derrière les portes-fenêtres.

Le rez-de-chaussée, qui contient maintenant une réception où se trouvait l’ancienne boutique, et le premier étage sont de dimensions similaires.

Le premier étage – où se trouvent une chambre et un bureau – dispose également d’une terrasse sur le toit avec une vue imprenable sur les toits et les pots de cheminée de l’ouest de Londres.

Des escaliers en colimaçon mènent du deuxième étage – l’emplacement d’une salle de bains et d’une salle d’eau – à la chambre principale au troisième.

On y accède par une trappe qui s’ouvre à travers le sol pour gagner de la place et le lit, qui est intégré, occupe une extrémité entière de la pièce, encastrée dans les murs de chaque côté.

Myers a dit que la maison était pour un « jeune couple ou un individu » qui « voit la beauté pour ce qu’elle est et va la prendre ».

Avec ce que l’agent immobilier londonien décrivait comme des éléments d’époque «uniques» mêlés à l’art déco et à d’autres aménagements intérieurs éclectiques, la maison plairait aux acheteurs «arty» ou «bohème».