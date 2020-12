L’une des maisons les plus chères d’Australie de l’année s’est vendue 51 millions de dollars – le prix comprend une vue panoramique ininterrompue sur le port de Sydney.

Point Piper, le port d’attache des directeurs généraux des finances et des personnalités comme l’ancien premier ministre libéral Malcolm Turnbull, est certainement l’endroit idéal pour les riches.

Le manoir de garage de cinq chambres, sept salles de bains et sept voitures sur Wunulla Road en avril s’est vendu 51 millions de dollars, soit 51 fois le prix médian déjà cher de Sydney, ce qui en fait de loin la maison la plus chère vendue en 2020 dans le Best of the de CoreLogic. Meilleur rapport 2020.

La maison offre une vue sur l’embouchure du port de Sydney et un panorama qui englobe la banlieue est d’un côté et la basse côte nord de l’autre, avec les ferries de Manly et Watsons Bay et quelques yachts entre les deux.

Une jetée privée et une cave blanche de la taille d’un petit musée font partie du forfait, ainsi qu’une piscine au bord du port et un vaste patio au bord de l’eau.

Pour ceux qui ont un budget plus serré, une autre maison du port de Sydney à Elizabeth Bay, un peu plus proche de la ville, s’est vendue 33 millions de dollars en mars.

Ce genre d’argent a acheté un garage de cinq chambres, six salles de bain et quatre voitures dans un manoir de la Fédération donnant sur une marina.

La banlieue est haut de gamme de Sydney a pris six places dans le top 10 des maisons les plus chères vendues cette année, ces codes postaux occupant les cinq premières places.

Les maisons les plus chères d’Australie vendues en 2020 1. Point Piper, à l’est de Sydney: 51 millions de dollars 2. Elizabeth Bay, dans l’est de Sydney: 33 millions de dollars 3. Vaucluse, est de Sydney: 32,5 millions de dollars 4. Darling Point, dans l’est de Sydney: 32 millions de dollars 5. Vaucluse, est de Sydney: 30 millions de dollars 6. Dalkeith, ouest de Perths: 27,5 millions de dollars 7. Vaucluse, est de Sydney: 24,6 millions de dollars 8. Newport, plages du nord de Sydney: 24,5 millions de dollars 9. Palm Beach, plages du nord de Sydney: 24 millions de dollars 10. Mermaid Beach, Gold Coast: 22,6 millions de dollars Source: Rapport CoreLogic Best of the Best 2020

Le Vaucluse, avec le port de Sydney et l’océan Pacifique de chaque côté, avait trois places sur la liste d’élite.

Darling Point était la maison de la quatrième maison la plus chère d’Australie en 2020, avec une maison de garage de cinq chambres, sept salles de bains et 10 voitures surplombant le port, vendue 32 millions de dollars.

La banlieue avait également le prix médian du logement le plus élevé d’Australie, soit 7 millions de dollars.

Sydney a pris huit places au total avec deux banlieues sur les plages du nord, maintenant dans le verrouillage de Covid, y compris Palm Beach et Newport, qui se sont vendues chacune pour plus de 24 millions de dollars.

Anthony Walls, directeur du cabinet de conseil immobilier Max Walls International, a déclaré que les acheteurs étaient prêts à payer jusqu’à 40 millions de dollars pour une maison sur la Basse-Côte-Nord de Sydney ou sur les plages du nord de Sydney.

«Dans la partie supérieure de Mosman, nous avons des acheteurs qui cherchent entre 20 et 40 millions de dollars pour des maisons, tout en remontant les plages du nord», a-t-il déclaré.

Perth et la Gold Coast avaient chacun une place, Melbourne ne prenant aucune place sur la liste d’élite.

Bien que Sydney possède l’immobilier le plus cher d’Australie, Perth compte plus de milliardaires, du moins du genre minier, y compris Gina Rinehart et Andrew Forrest.

Un manoir au bord de l’eau dans la région de Swan River, connu localement sous le nom de «Dress Circle», s’est vendu en septembre 27,5 millions de dollars à Dalkeith.

C’est aussi l’ancienne maison du regretté magnat milliardaire Alan Bond.

La maison échangée la plus chère d’Australie occidentale en 2020 était dotée d’une piscine géante de style complexe, avec un bar en contrebas et des escaliers en marbre.

Pour compléter la liste des dix premiers, il y avait une maison de 22,6 millions de dollars face à l’océan à Mermaid Beach sur la Gold Coast.

Ce prix comprenait cinq chambres, cinq salles de bains et un garage pour sept voitures sans oublier une piscine, une salle multimédia avec un cinéma et une salle de bains en marbre avec vue sur l’océan Pacifique.

La maison est à seulement quelques pas de Surfers Paradise, un lieu de fête populaire pour les touristes.

Un manoir au bord de l’eau dans la région de Swan River, connu localement sous le nom de «Dress Circle», s’est vendu en septembre 27,5 millions de dollars à Dalkeith. C’était aussi autrefois la maison du regretté magnat milliardaire Alan Bond

M. Walls a déclaré que les acheteurs de propriétés ultra-riches voulaient juste un endroit où placer leur argent.

« Cela a beaucoup à voir avec, je déteste dire ce mot, mais la propriété est le nouveau matelas », a-t-il déclaré.

«Il n’y a nulle part ailleurs pour mettre leur argent. Ils veulent juste rapporter leur argent chez eux, l’Australie est une destination sûre.

Bien que 51 millions de dollars représentaient beaucoup d’argent pour une maison en 2020, le prix du manoir Point Piper n’était que la moitié du prix de 100 millions de dollars que le fondateur du logiciel Atlassian, Mike Cannon-Brookes, avait payé pour le manoir de Fairwater dans la même banlieue à la fin de 2018.

La liste CoreLogic n’incluait pas un manoir Point Piper de 95 millions de dollars sur Wolseley Road.

Une maison de 22,6 millions de dollars face à l’océan à Mermaid Beach sur la Gold Coast a complété la liste des dix premiers.