La «maison la moins chère du monde» est en vente pour 1 $ à Pontiac, Michigan

« Oui, vous avez bien lu », indique la liste du prix demandé à un chiffre. « Libérez le gourou du bricolage qui sommeille en vous et relevez le défi de transformer ce ranch en un chef-d’œuvre qui rendra Chip et Joanna vertes de jalousie. »

Hubel dit à CNBC Make It qu’il a déjà travaillé avec le vendeur et dit que pour obtenir le feu vert sur le prix d’inscription de 1 $, il fallait qu’ils lui fassent confiance.

« L’idée derrière tout cela est que, à mon avis, une maison trouvera toujours sa valeur marchande si vous la sous-évaluez », dit-il. « Mais si vous surévaluez une propriété, vous vous tirez une balle dans le pied. »

Il semble que la stratégie fonctionne. Depuis trois jours qu’elle est sur le marché, la fiche a été vue près de 100 000 fois vendredi après-midi et a été enregistrée par 4 100 utilisateurs.

Hubel dit avoir reçu près de 200 offres pour la maison jusqu’à présent, le plus offrant offrant plus de 30 000 $.

« J’ai reçu des appels d’Inde, d’Asie, du Royaume-Uni et de presque tous les États du pays », dit-il. « Mon groupe d’acheteurs n’est pas seulement composé d’investisseurs à Pontiac, dans le Michigan, mais d’investisseurs du monde entier. »

Si vous voulez accrocher la maison, vous devrez agir rapidement. La liste demande que toutes les offres soient soumises avant le mercredi 23 août à 10 h.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui résume le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.