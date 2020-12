La maison de longue date de l’auteur JRR Tolkien est sur le point de réintégrer le marché, et une campagne de financement participatif a été lancée dans l’espoir que les fans du «Seigneur des anneaux» et du «Hobbit» soutiendront une initiative visant à acheter, restaurer et transformer la propriété dans un musée Tolkien.

Projet Northmoor, comme l’appelle l’effort de groupe, a lancé mercredi une campagne de trois mois pour collecter au moins 5,3 millions de dollars pour acheter la maison au 20 Northmoor Road, à la périphérie d’Oxford, en Angleterre. C’est là que Tolkien a vécu avec sa femme, Edith, et leurs quatre enfants, de 1930 à 1947, et a écrit «Le Hobbit» et une grande partie de la trilogie fantastique «Le Seigneur des Anneaux».

Le groupe à but non lucratif souhaite créer un centre littéraire dans la maison consacrée aux études de Tolkien. «La base mondiale de fans de Tolkien est énorme, mais il n’y a aucun centre pour Tolkien nulle part dans le monde», a déclaré Julia Golding, la romancière britannique qui dirige l’achat. «Il existe des centres pour Jane Austen, Charles Dickens et Thomas Hardy et, sans doute, Tolkien est tout aussi influent qu’eux.

De nombreuses célébrités soutiennent l’initiative qui ont contribué à la création d’un vidéo, dont la chanteuse Annie Lennox, l’acteur shakespearien Sir Derek Jacobi et les acteurs Ian McKellen, John Rhys-Davies et Martin Freeman, qui sont apparus dans les films de Tolkien – McKellen comme Gandalf, Rhys-Davies comme Gimli et Freeman comme Bilbo Baggins.