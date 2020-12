Les utilisateurs de Google Home du monde entier – qui utilisent le service de la société Big Tech pour gérer leurs ménages directement à partir d’une application – se sont retrouvés dans le noir après la panne de Google de lundi.

Alors qu’une liste de services Google populaires, y compris Gmail et YouTube, a été déconnectée en raison de la panne mondiale temporaire de l’entreprise, les passionnés de « maison intelligente » se sont également plaints de ne plus pouvoir effectuer des tâches aussi simples que d’allumer leurs propres lumières.

«Je suis assis ici dans l’obscurité dans la chambre de mon tout-petit parce que la lumière est contrôlée par @Google Drive Home. Repenser… beaucoup en ce moment » un utilisateur américain tweeté, tandis que le musicien indonésien Harry Citradi plaisantait que sa maison intelligente était soudainement devenue « stupide. »

y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec google home? ma maison est soudainement devenue stupide – heiakim. (@harrycitradi) 14 décembre 2020

Un utilisateur du Royaume-Uni a déclaré que connecter ses lumières à Google Home maintenant « Se sent comme une erreur fatale, » tandis que le producteur australien d’ABC News, Erwin Renaldi, écrivait: « Merci Google, maintenant je ne peux pas allumer la lumière de ma chambre. »

Qui d’autre vit "Google glitch" ce soir? Mon assistant Google Home ne cesse de dire "euhmmm quelque chose s’est mal passé". C’est une maison intelligente pour moi, merci Google, maintenant je ne peux pas allumer la lumière de ma chambre. #GoogleGlicth – Erwin Renaldi (@erwin_renaldi) 14 décembre 2020

D’autres ont commenté en direct leurs frustrations face à une maison intelligente mise hors service.

OH DAMNNIT. Je regardais les autres se débattre avec l’interruption de travail, car je suis sur Microsoft 365. Seulement pour réaliser que je ne pouvais pas allumer la lumière car ma maison intelligente fonctionne avec Google Assistant. pic.twitter.com/K0sSl99G5V – Abhishek Baxi (@baxiabhishek) 14 décembre 2020

Google est en panne ce matin. J’ai dû allumer mes lumières manuellement, comme une ventouse – Wes Bos (@wesbos) 14 décembre 2020

Moi: "Ok Google, allume les lumières" Google: Non ❤️ – Chasse aux produits 😺 (@ProductHunt) 14 décembre 2020

Heureusement, la panne a duré moins d’une heure et le réseau du monopole technologique a été rapidement remis en ligne.

La technologie de la maison intelligente de Google et d’Amazon a été à plusieurs reprises source de controverse au cours des dernières années. Les rapports précédents détaillaient comment les appareils étaient «Effrayer les gens» et faire des consommateurs « peur » en parlant pendant la nuit et en jouant « possédé, » ainsi que d’enregistrer des conversations familiales entières et de les envoyer à d’autres.

