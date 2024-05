La maison « Home Alone » est sur le marché pour 5,25 millions de dollars

Plus de 30 ans après la sortie du film classique « Home Alone », la maison emblématique présentée dans le film est à vendre.

Le 671 Lincoln Avenue Winnetka, Illinois 60093 est sur le marché pour 5,25 millions de dollars. Groupe Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty

La maison géorgienne en briques rouges a été construite en 1921 et mesure 9 126 pieds carrés, avec cinq chambres et six salles de bains. Il dispose également de quatre cheminées, d’une buanderie au premier et au deuxième étage, d’une salle de sport, d’une salle de cinéma privée et d’un terrain de sport intérieur. La maison est située sur un terrain de 0,534 acre. Il a été vendu pour la dernière fois en 2012 pour 1,585 million de dollars, selon Le journal de Wall Street.

Les propriétaires actuels de la maison ont conservé l’escalier central présenté dans le film. Groupe Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty

La maison de l’Illinois a été entièrement rénovée et agrandie en 2018, et même si la majeure partie est complètement différente de celle présentée dans « Home Alone », les fans remarqueront plusieurs choses qui n’ont pas changé, comme la porte d’entrée et l’escalier central où Le personnage de Macaulay Culkin, Kevin McCallister, fait de la luge. « C’était dans le film et c’est classique », ont déclaré les propriétaires actuels de la maison au Wall Street Journal. « Nous ne voulions pas le retirer ni y toucher de quelque manière que ce soit. » La liste indique également que les espaces de vie et de salle à manger formels « restent tous en grande partie inchangés dans leur forme et leur structure ».

La vente comprendra également une grande figurine de Kevin Lego que Lego a offerte aux propriétaires actuels. Groupe Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty