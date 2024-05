La maison « Home Alone » est à vendre, y compris son thème UW Badgers

La maison qui a servi de cadre extérieur à « Home Alone » est sur le marché et il semble que le résident vendeur ait un lien avec les Badgers du Wisconsin.

Selon le Liste Zillow, la maison de cinq chambres et six salles de bains située au 671 Lincoln Ave. à Winnetka, dans l’Illinois, est en vente pour 5,25 millions de dollars. L’extérieur de la maison a été utilisé comme maison familiale McCallister dans le classique de Noël de 1990 « Home Alone » et dans la suite de 1992 « Home Alone 2: Lost in New York », avec Macaulay Culkin dans le rôle de Kevin McCallister.

Winnetka se trouve à environ 20 miles au nord de Chicago, donc la présence d’un fan des Badgers n’est pas si farfelue. Plus précisément, la maison comprend un terrain de basket intérieur avec des autocollants sur le mur qui incluent les logos des Badgers, l’ancien porteur de ballon vedette Melvin Gordon et l’ancien quart-arrière de l’UW Russell Wilson, bien qu’il soit orné de son uniforme des Seahawks de Seattle.

Le sol lui-même – et la machine de tir – portent également les logos des Badgers.

Cela ne s’arrête pas là. La galerie Zillow montre que la maison affiche également fièrement un maillot encadré de Jonathan Taylor et un maillot de Brad Davison, des imprimés représentant des parties de Madison en général et des collages de programmes de football historiques des Badgers sur les murs du bureau.

De nombreuses scènes d’intérieur des films ont été tournées sur une scène sonore, bien que certains intérieurs de la maison aient été transformés en films qui sont aujourd’hui considérés comme des classiques de Noël.

Reportage de USA TODAY Emily DeLettre contribué à cet article.