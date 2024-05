La maison « Home Alone » de Kevin McCallister en vente pour 5,25 millions de dollars

Vous vous souvenez de cette maison épique de « Home Alone » ? Vous savez, celui où Kevin McCallister a repoussé ces cambrioleurs maladroits ? Eh bien, c’est à gagner.

La célèbre maison du film classique de 1990 vient d’arriver sur le marché pour la première fois en 12 ans, avec un prix de 5,25 millions de dollars.

Situé dans la banlieue chic de Winnetka, dans l’Illinois, à Chicago, ce joyau de 9 126 pieds carrés a été construit en 1921 et est proposé par Kathryn Moore du groupe Dawn McKenna de Coldwell Banker Realty.

Situés au 671 Lincoln Ave., ils a partagé un aperçu de la maison de cinq chambres et six salles de bains sur Instagram, la qualifiant de « morceau de l’histoire américaine ».







La maison s’étend sur plus de 9 100 pieds carrés. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty

L’extérieur de ce manoir de style géorgien ressemble à ce qu’il était lorsque le petit Kevin (joué par Macaulay Culkin) a été laissé pour s’occuper de ces deux cambrioleurs incompétents la veille de Noël. Mais entrez et c’est un tout nouveau monde de luxe.

Et vous vous souvenez de ce grenier sombre et effrayant dont Kevin avait très peur ? C’est maintenant une suite lumineuse et aérée avec une salle de bain complète et une baignoire profonde.

Une vue de la maison rénovée. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty Le salon moderne mis à jour dispose d’un plan d’étage ouvert qui s’ouvre sur la cuisine. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty Publicité La cuisine comporte désormais deux îlots. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty Le grenier autrefois effrayant dont Kevin McCallister avait peur est maintenant une autre chambre avec une salle de bain attenante. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty La tanière. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty Publicité Un terrain de basket a été installé. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty Un bureau. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty Le solarium Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty Publicité La salle de cinéma. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty La salle à manger. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty La maison a été entièrement rénovée pour s’adapter à un style de luxe plus moderne. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty Publicité L’arrière cour. Dawn McKenna, Coldwell Banker Realty Publicité

Le reste de la maison a également été entièrement rénové. Fini les pièces compartimentées et la cuisine sombre et tapissée de papier peint. Au lieu de cela, vous trouverez de vastes espaces ouverts et une cuisine gastronomique avec deux îlots.

Cette maison, qui a bénéficié d’un séjour d’une nuit sur Airbnb en 2021, comprend une véranda, un immense « terrain de sport » au sous-sol, une salle de sport entièrement équipée et même une salle de cinéma ultramoderne.

«Ma maison de cinéma de vacances préférée. J’adore la transformation ! Impeccable », s’est exclamé un utilisateur d’Instagram.

Un autre a ajouté : « Wow. Cette maison a été complètement transformée – quelle histoire ! Ça a l’air génial! Ces films font toujours partie de notre liste de surveillance des fêtes de Noël.

Un autre a tagué Culkin lui-même, le pressant de réemménager.

La maison n’a été vendue que deux fois depuis la sortie du film emblématique.

Donc, si vous espérez une tranche d’histoire cinématographique, cette propriété pourrait être la vôtre. Pensez simplement aux fêtes de fin d’année.