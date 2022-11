La maison historique de Kelowna en voie d’être désignée patrimoniale

La maison JN Thompson a été construite en 1911 au coin de la rue Richter et de l’avenue Sutherland.

Un professeur de littérature de Kelowna qui a sauvé une maison de 111 ans du boulet de démolition demande maintenant une désignation patrimoniale pour le bâtiment.

Shona Renay Harrison a acheté JN Thompson House en 2015 et a passé deux ans à la restaurer. Il était à l’origine situé sur une propriété au 1875 Richter St., mais Harrison a déménagé la maison sur une superficie au 3940 Miller Rd. en 2021 en raison des aménagements prévus pour le lot Richter.

Construite en 1911 par JN Thompson (1870-1956), la maison est une maison de deux étages à ossature de bois de style néo-Queen Anne, située au coin de la rue Richter et de l’avenue Sutherland. Thompson était un éminent citoyen, arboriculteur et homme d’affaires de Kelowna. .

La maison est inscrite au registre du patrimoine de la ville. Harrison demande l’approbation du conseil pour son Miller Rd. propriété à ajouter au registre, ainsi que la désignation patrimoniale de la maison Thompson. La propriété du 1875 Richter sera également radiée du registre.

Le personnel de la ville recommande de soutenir la candidature de Harrison.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de KelownaPatrimoine