La maison hantée de la famille Walnut ouvre ses portes avec plus de 300 expositions – Shaw Local

La ferme hantée Sturtevant a ouvert ses portes la semaine dernière pour la saison d’Halloween au 16783 Route 92, Walnut.

La famille gère la maison hantée à but non lucratif depuis plus de 20 ans. Ces dernières années, l’exposition comprenait plus de 300 mannequins répartis dans toute la ferme.

Les horaires s’étendent du lever du soleil jusqu’à ce que les lumières s’éteignent vers 22 heures.

Pour plus d’informations, visitez fb.com/sturtevanthauntedfarm.com. Les dons sont acceptés.

Le Times/NewsTribune/Bureau County Republican s’engage à tenir ses lecteurs au courant des événements commerciaux dans la région. Une grande partie de nos reportages repose sur ce que nous voyons et entendons, mais nous contactons également nos lecteurs pour obtenir des conseils sur des sujets commerciaux. Si vous avez une astuce à partager pour Eyes on Enterprise, envoyez un e-mail à [email protected].