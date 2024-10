La Maison Expérimentale / OHMA Design

© Alexandre Raupp

2023



Paloma Bresolin



© Alexandre Raupp

Description textuelle fournie par les architectes. La maison expérimentale est née de l’histoire de vie du résident. C’est une personne curieuse qui aime faire de nouvelles choses. Elle est diplômée en biochimie et en pharmacie. Cette fois, l’expérience était sa propre maison, une découverte de la façon dont elle aimerait vivre à la campagne et de ce que serait une maison pour elle. La construction a commencé en 2016, lorsque la première partie a été achevée et elle y a vécu jusqu’à ce qu’elle reprenne la deuxième partie en 2023, achevée la même année.

© Alexandre Raupp

Nous avons choisi les meilleures vues de la maison pour positionner les fenêtres, dont une dans le salon, avec vue sur la forêt indigène existante et préservée, qui compte de nombreux araucarias. Cette maison est située dans une vallée, conçue pour avoir un contact avec la nature, que ce soit visuellement ou en sortant de la maison. Nous souhaitions que la maison s’intègre harmonieusement dans l’environnement et qu’elle soit réalisée avec douceur avec des matériaux naturels de la région.

© Alexandre Raupp

Les matériaux choisis étaient le grès et le grès blanc, originaires de la région de Serra Gaúcha. Nous les avons achetés directement à la carrière de Gravataí-RS. Nous avons également utilisé du bois collecté dans la région et fabriqué par des artisans locaux pour les portes, la pergola, le revêtement intérieur du plafond, la terrasse et même le mobilier de la maison, offrant un concept plus naturel et utilisant des chutes de bois. Le béton lui-même, apparaissant dans certains piliers laissés apparents ainsi que dans le plafond en béton en forme de règle, dans le hall d’entrée. La piscine naturelle a également été réalisée en pierres de grès et est alimentée par l’eau de la source voisine.

Axonométrique

Comme il s’agit d’une maison en zone rurale, les effets du temps sont inévitables, il y a beaucoup de vent, de poussière et de pluie, donc cette esthétique naturelle et le vieillissement font partie de l’aspect poétique de la maison, qui racontera une histoire avec chaque année qui passe. Il y a un escalier en colimaçon à l’entrée arrière, donnant un accès direct à la terrasse. La porte a été peinte en bleu dans le but de la marquer comme portail.

© Alexandre Raupp

Quand on parle de gentillesse dans toute la maison, des matériaux utilisés aux artisans, on ne peut pas laisser de côté l’intérieur. Certaines portes ont été trouvées dans une entreprise de démolition, provenant de maisons qui avaient leur propre histoire et qui continueront désormais à en raconter de nouvelles, sans devoir être jetées. Et l’un des trésors que nous avons trouvés était la baignoire, avec ses pieds et son drain d’origine, datant des années 1940. Il donne tout son charme à la pièce et constitue un moment de connexion à soi pour le résident. La cheminée ne pouvait pas être laissée de côté, apportant de la chaleur lors des journées froides à la salle à manger et à la cuisine.

© Alexandre Raupp

© Alexandre Raupp

L’escalier en colimaçon finit par occuper le devant de la scène avec la couleur bleue, devenant un détail frappant, se fondant dans les belles journées de ciel bleu. L’escalier a également été retrouvé et réutilisé dans une autre maison, beaucoup utilisé dans la première maison de la maison ; c’était le seul et servait d’accès à la partie basse, que nous avons décidé de conserver également dans cette deuxième et dernière phase. Pour l’aménagement paysager, nous avons choisi principalement des hortensias, car ils sont typiques de la région.