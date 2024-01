La maison et l’atelier de Frank Lloyd Wright

Le corps d’un piano à queue est suspendu au-dessus de ma tête alors que je descends les escaliers du premier au rez-de-chaussée de l’ancienne maison de Frank Lloyd Wright à Oak Park, dans l’Illinois, juste à l’extérieur de Chicago. Afin de gagner de la place dans la salle de jeux des enfants, l’architecte a percé un trou dans le mur, permettant au piano de faire saillie dans la cage d’escalier, ne laissant dans la pièce que le clavier.

La salle de jeux spectaculaire comprend également un plafond voûté en berceau avec une lucarne et, au-dessus de la cheminée, une fresque murale du peintre Charles Corwin représentant l’histoire du « Pêcheur et du Génie » de Les mille et une nuits.

Cette maison à deux étages fut le premier bâtiment sur lequel Wright (1867-1959) exerça l’entière maîtrise artistique. Une fois achevé en 1889, il a brisé le format de la boîte victorienne avec son flux ouvert entre les pièces du rez-de-chaussée et a servi de laboratoire pour ses idées, me dit Sarah Holian, conservatrice au Frank Lloyd Wright Trust. Wright a créé son propre cabinet en 1893.

Il a rénové la maison pour accueillir sa famille grandissante, en ajoutant la salle de jeux au-dessus d’une nouvelle cuisine et d’un garde-manger, et en divisant son atelier de travail à l’étage en deux chambres d’enfants. Lui et Catherine, la première de ses trois épouses, ont eu six enfants ensemble au total.

La salle de jeux pour enfants était dotée d’un plafond voûté en berceau © James Caulfield/Frank Lloyd Wright Trust Les fenêtres de la salle à manger étaient plus hautes pour ajouter une atmosphère plus intime © James Caulfield/Frank Lloyd Wright Trust

L’ancienne cuisine a été agrandie pour créer une salle à manger et ici, un plafonnier encastré placé derrière un panneau en bois sculpté complexe avec un motif de feuilles de chêne attire mon attention. La lumière éclaire la table à manger, entourée de chaises à haut dossier, en dessous. Wright a déplacé les fenêtres plus haut pour créer un « espace intime » autour de la table, explique Holian, ajoutant que les tables à manger sont devenues « presque une pièce dans la pièce » dans certaines de ses créations.

En 1898, Wright a utilisé l’argent gagné en concevant des carreaux de verre pour Luxfer Prism Company pour construire un nouveau studio relié à la maison. C’est ici, dans une salle de dessin octogonale à deux étages, dotée d’un balcon soutenu par des chaînes, qu’il a lancé son style Prairie. Ses caractéristiques comprennent des lignes horizontales, des espaces ouverts et une connexion avec l’environnement extérieur, en lien avec la philosophie de l’architecture organique de Wright.

Ce style est illustré par la Frederick C. Robie House (1908-10) à Chicago – qui, avec le musée Guggenheim en forme de spirale de New York, fait partie des huit projets Wright aux États-Unis qui forment désormais un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Wright a quitté sa maison – et Catherine – en 1909 pour voyager en Europe avec sa maîtresse alors mariée, la traductrice Martha « Mamah » Borthwick. En 1911, il acheva une nouvelle maison pour lui et Borthwick, Taliesin dans le Wisconsin, où ils espéraient échapper à la censure de la société conventionnelle et de la presse, qui la qualifièrent de « Love Cottage » et de « Castle of Love ».

La famille Wright sur les marches de leur maison d’Oak Park vers 1890, avec Frank deuxième à droite © Fiducie Frank Lloyd Wright

Un jour de 1914, alors que Wright était absent, un ouvrier, Julian Carlton, mit le feu à Taliesin et assassina Borthwick, ses deux enfants et quatre autres personnes avec une hache. Aucun motif n’a jamais été découvert.

Wright a vendu la propriété d’Oak Park en 1925. Le Frank Lloyd Wright Trust l’a acquise en 1974 et a passé 13 ans à lui redonner son apparence de 1909.

Le quartier abrite d’autres maisons conçues par Wright et son temple de l’Unité. « Vous pouvez vraiment avoir une idée de l’impact que Wright a eu sur l’architecture américaine dans son ensemble depuis la petite communauté d’Oak Park, et comment certaines de ces idées sur les plans d’étage ouverts et la conception organique ont émergé. Et aujourd’hui, nous pouvons les trouver partout dans le monde », explique Holian.

