La maison en forme de fer à cheval de Frank Lloyd Wright dans le Connecticut se vend 6 millions de dollars

Photos par Udor Photography

Une maison du Connecticut des années 1950 conçue par Frank Lloyd Wright a été vendue pour 6 millions de dollars. Connue sous le nom de « Tirranna », un mot aborigène australien signifiant « eaux courantes », la maison située au 432 Frogtown Road à New Canaan mesure plus de 7 000 pieds carrés et s’étend sur 14 acres, ce qui en fait l’une des plus grandes résidences privées jamais réalisées par le célèbre architecte. . La maison en forme de fer à cheval, en porte-à-faux au-dessus d’un étang et d’une cascade, n’a eu que quatre propriétaires au cours des 70 dernières années, selon Manoir mondial. La propriété a été inscrite en mai par Marsha Charles et Albert Safdie de Coldwell Banker Realty pour 8 millions de dollars et fermée la semaine dernière.

Conçue en 1955, la maison a conservé de nombreux détails classiques de Wright, notamment ses lambris en acajou des Philippines, ses sols en béton rouge Cherokee, ses murs en blocs de béton, ses étagères intégrées et ses grandes fenêtres donnant sur la nature.

Wright est même resté brièvement dans la maison pendant la construction du musée Solomon R. Guggenheim, qu’il a conçu. Comme 6 pieds carrés l’ont signalé précédemment, Wright est décédé en 1959 et le deuxième propriétaire de la maison, Herman R. Shepherd, a achevé la construction de la maison.

La maison comprend des espaces publics, comme le salon et la salle à manger, avec de hauts plafonds et des plans d’étage ouverts, associés à des chambres lambrissées plus confortables. Le salon donne sur la terrasse de forme ovale, qui descend vers des jardins sereins conçus par Frank Okamura, architecte paysagiste et spécialiste du bonsaï qui a travaillé pour le jardin botanique de Brooklyn pendant près de 40 ans.

Au total, il y a sept chambres et huit salles de bains et demie, les chambres étant situées dans une aile séparée en face d’une cour ouverte depuis le salon. Une passerelle couverte de 200 pieds de long mène à une suite d’invités d’une chambre et à une serre attenante.

Tirranna s’est vendue pour la dernière fois pour 4,8 millions de dollars en 2018, après avoir été cotée pour 8 millions de dollars. Chau Ngo de Douglas Elliman représentait l’acheteur, qui n’a pas été nommé. Mais comme l’a dit Albert Safdie de Coldwell Banker Manoir mondialle nouveau propriétaire prévoit de dépenser « des millions de dollars » pour rénover la maison.

“Ils sont venus si bien préparés à propos de la maison, si bien informés”, a déclaré Safdie au site Internet. “Ils emménagent immédiatement dans la maison d’hôtes afin de pouvoir superviser la restauration.”

[Listing details: 432 Frogtown Road by Marsha Charles and Albert Safdie of Coldwell Banker Realty

