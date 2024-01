la maison en bois rénovée possède une façade rouge vif dans le centre de Tokyo

notez que les architectes revitalisent la maison de la gouvernante vieille de 50 ans

La maison de gouvernante par les architectes notés est un rénovation projet pour un quinquagénaire en bois maison située dans un quartier résidentiel au centre Tokyo. La structure vieillissante, inhabitée pendant une période prolongée, présentait une détérioration des matériaux de finition. Reflétant l’accent mis par l’époque sur l’individualité, les pièces privées étaient compartimentées, ce qui entraînait des espaces faiblement éclairés et mal ventilés, entravant les interactions familiales. Construit à l’époque de forte croissance économique du Japon, le maison arborait des designs élaborés et une ambiance vintage. Le projet s’est concentré sur l’adaptation des éléments de design japonais traditionnels aux modes de vie modernes tout en préservant le caractère original.

Les méthodes japonaises traditionnelles ont été parfaitement intégrées dans des contextes modernes, allant des luminaires à la composition spatiale. Les murs et les plafonds des espaces communs ont été supprimés pour optimiser l’espace, ce qui a permis d’obtenir un agencement lumineux et ouvert unifiant toute la maison. L’escalier sombre et le mur d’entrée ont notamment été éliminés, transformant la cuisine autrefois sombre en un espace public lumineux connecté à l’extérieur – un clin d’œil au Doma japonais ou sol en terre battue, que l’on trouve souvent dans les maisons traditionnelles.

toutes les images sont une gracieuseté de Note Architects

Le design japonais traditionnel fusionne avec l’esthétique moderne

Après avoir enlevé le plafond du deuxième étage, l’équipe de conception Les architectes ont dévoilé une charpente de toit percutante, considérée comme un élément de conception unique inhérent au bâtiment. La charpente apparente, visible sans revêtement de plafond, ajoute à l’esthétique distinctive. L’imposte des maisons japonaises, historiquement conçue pour la ventilation et l’éclairage, est représentée dans la partie supérieure de la fusuma (porte coulissante), soulignant une intégration intentionnelle d’éléments traditionnels.

Les tatamis, inadaptés aux modes de vie modernes, ont été remplacés par du contreplaqué Rawan, et les zones endommagées ont été peu réparées. Les travaux de réparation ont délibérément conservé la forme originale en utilisant du contreplaqué Rawan et du papier japonais, préservant ainsi les caractéristiques existantes. Les traces historiques, telles que les luminaires et les interphones, ont été volontairement conservées. Les chambres privées disposent de portes coulissantes, offrant la possibilité de connecter ou de séparer les espaces selon les besoins.



les méthodes japonaises traditionnelles ont trouvé leur place dans des contextes modernes, influençant la composition spatiale



l’élimination du mur d’entrée a transformé la cuisine autrefois sombre en un espace public lumineux



la suppression des murs et des plafonds dans les espaces communs a créé un espace ouvert et lumineux unifiant toute la maison



la suppression du plafond du deuxième étage a révélé une charpente de toit puissante et percutante