La maison emblématique « Home Alone » arrive sur le marché à Winnetka

WINNETKA, Illinois — Une célèbre maison présentée dans le classique des fêtes « Home Alone » est arrivée sur le marché vendredi.

La maison emblématique, située dans le pâté de maisons 600 de Lincoln Avenue, à Winnetka, a été mise en vente au prix demandé de 5 250 000 $.





Construite en 1921 et entièrement rénovée et agrandie en 2018, la maison de style géorgien de 9 126 pieds carrés comprend cinq chambres, six salles de bains, un sous-sol et un garage pour trois voitures.

Alors qu’à l’extérieur, la maison conserve bon nombre des caractéristiques adorables de la maison McCallister, l’intérieur a été entièrement rénové et dispose de plusieurs équipements de luxe comme une cuisine gastronomique, une salle de sport entièrement équipée, une salle de cinéma et un terrain de sport intérieur.

Nichée dans la banlieue nord de Winnetka, la maison se trouve à seulement 800 mètres du lac Michigan et à environ une heure de route du centre-ville de Chicago.

Le favori des fêtes, « Home Alone », est sorti sur grand écran en 1990 et la maison de banlieue nord a servi de toile de fond paisible aux pitreries de Kevin McCallister alors qu’il tentait de contrecarrer deux tentatives de criminels incompétents pour cambrioler la maison.

Même si deux cambrioleurs maladroits ne semblent pas être inclus dans la vente, les acheteurs potentiels ont toujours une chance de posséder une pièce emblématique de l’histoire du cinéma.

Les fans du film ont eu l’opportunité de séjourner dans la maison en 2021 lorsque les propriétaires l’ont louée pour une nuit seulement sur Airbnb.

Visiter le Site Internet de Coldwell Banker pour voir la liste complète.