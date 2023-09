La maison emblématique de Juhu de Dev Anand vendue pour un énorme crore de Rs 400, voici pourquoi

Acteur vétéran Dev Anandest chez lui à Mumbai Juhu aurait trouvé un nouveau propriétaire. La maison où la défunte superstar a passé sa vie avec sa femme Kalpana Kartik et ses enfants Suniel Anand et Devina Anand aurait été vendue à une société immobilière pour un montant époustouflant. La maison était située dans un emplacement privilégié et le propriétaire souhaite désormais la transformer en une tour à plusieurs étages. L’accord a été récemment finalisé et les travaux commenceront une fois les formalités administratives terminées.

La maison Juhu de Dev Anand vendue pour Rs 400 crore

Selon un rapport de Temps de l’Hindoustan, La maison de Dev Anand sera transformée en une tour de 22 étages. La maison de l’acteur se trouvait dans le quartier de Juhu à Mumbai et a été achetée par une grande société immobilière. L’accord aurait été conclu et les formalités administratives seraient en cours. « Il a été vendu pour environ 350 à 400 crores car il s’agit d’un emplacement privilégié avec des bungalows d’industriels éminents de la localité », ajoute le rapport.

Le rapport ajoute en outre que des acteurs de premier plan, dont Dimple Kapadia et Madhuri Dixit, avaient autrefois vécu dans les appartements construits autour des bungalows. La maison de la star vétéran sera désormais remplacée par une tour de 22 étages de long.

Quand Dev Anand parlait de construire la maison de ses rêves

À l’époque, Dev Anand a un jour fait la lumière sur la construction de la maison de ses rêves à Juhu. L’acteur a déclaré à un média que lorsqu’il a construit sa maison en 1950, l’endroit n’était pas très connu et qu’il est tombé amoureux de la nature sauvage de Juhu. Dev Anand a déclaré que Juhu était à l’époque un petit village et qu’il y avait une nature sauvage totale.

L’acteur vétéran a admis qu’il aimait vivre à Juhu parce qu’au fond, il était un solitaire. Dev Anand a ajouté que Juhu était devenu bondé et qu’il y avait trop de monde, surtout le dimanche. « Ce n’est plus la même plage. Ma résidence Iris Park n’a plus de parc, il y a une école et quatre bungalows juste en face de chez moi », a déclaré l’acteur dans l’interview.