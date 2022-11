La maison emblématique «A Christmas Story» est mise en vente – sans prix demandé – National

Rien ne vaut un peu de nostalgie de Noël, et cette liste immobilière en a à revendre.

La maison de Cleveland, dans l’Ohio, où les cinéphiles ont vu pour la première fois Ralphie Parker porter à contrecœur une combinaison de lapin rose, est arrivée sur le marché.

C’est vrai : la maison du film de vacances emblématique de 1983 Une histoire de Noël est à vendre.

Mais ce n’est pas seulement la maison qui a été mise sur le marché – la maison fait partie d’un forfait qui comprend l’ensemble Une histoire de Noël campus, y compris la maison Bumpus voisine, un musée et une réplique exacte du camion de pompiers Ford LaFrance de 1939 qui a été utilisé dans le film.

“Je cherche le bon acheteur”, a déclaré le propriétaire Brian Jones, 47 ans, à l’affilié de NBC WKYC de Cleveland. “C’est quelque chose que vous possédez non seulement, mais dont vous devez prendre soin.”

Jones a déclaré à NBC qu’il avait été obsédé par le film pendant la majeure partie de sa vie. Il y a des années, il a appris que sa vue l’empêcherait de devenir pilote de la Marine et, pour lui remonter le moral, ses parents lui ont envoyé une lampe à pied similaire au “Major Award” Old Man Parker affiché dans la maison.

Il a commencé à produire ses propres répliques de lampes à pied et un an plus tard, sa femme lui a envoyé un e-mail pour lui dire que la maison de Cleveland était sur le marché. Il a acheté la maison en 2004 pour 150 000 $ US.

Cette fois-ci, on ne s’attend pas à ce que ce soit une telle aubaine.

Bien qu’il n’y ait pas de prix minimum indiqué pour la maison et les propriétés environnantes, l’agent immobilier Chad Whitmer a déclaré à WKSU qu’il s’attend à des offres dans la fourchette à huit chiffres.

Les gens peuvent faire une demande pour acheter la maison, mais une réponse automatisée se déclenche, disant “il n’y a pas de prix catalogue pour cette opportunité. Nous le diffusons simplement et laissons le marché décider. »

Les acheteurs intéressés sont ensuite invités à «faire une offre» et à remettre des informations sur eux-mêmes, leurs antécédents, leur richesse et la source des fonds d’achat, ainsi qu’un essai «thème» intitulé: Pourquoi je veux acheter A Christmas Story House & Museum.

La maison a été construite en 1895 et presque démolie avant que Jones ne l’achète et passe des années à lui redonner sa splendeur digne d’un film.

“De toute évidence, un nouveau propriétaire peut faire ce qu’il veut, comme pour tout”, a déclaré Whitmer à WKSU. “Mais étant donné ce que c’est et le prix auquel il va se vendre, il serait difficile de croire que quelqu’un dépenserait ce genre d’argent et le transformerait en résidence.”

Celui qui achète la maison pourrait avoir une véritable entreprise lucrative entre ses mains. C’est la quatrième attraction touristique la plus populaire de Cleveland, selon TripAdvisor, et compte près de 100 000 visiteurs chaque année.

“Des anecdotes mur à mur partout, ce charmant classique est à la fois spacieux et intime. Amélioré avec nostalgie avec des appareils quelque peu anciens, vous serez sûr d’être le sujet de conversation de la ville lorsque vous posséderez cette maison et ce musée de renommée mondiale basés sur un film classique de Noël bien-aimé », indique la liste.

Selon People, Jones a également récemment commencé à louer des chambres à la fois dans le Histoire de Noël Maison et Maison Bumpus. Les tarifs pour louer le loft privé au troisième étage de la maison principale commencent à 525 $ par nuit, ou les gens peuvent louer les suites Hound Dog Haven ou Stolen Turkey dans la maison Bumpus (désolé, pas de chiens de chasse inclus ou autorisés) à partir de 195 $ par nuit.

La location et la vente de la maison interviennent quelques jours avant la sortie par HBO Max d’une suite à Une histoire de Noëlintitulé Une histoire de Noël Noël.

Personnes rapporte que Peter Billingsley reprendra son rôle de Ralphie Parker, mais au lieu d’être l’enfant à la carabine à air comprimé Red Ryder qu’il était autrefois, cette fois, il est un père adulte de deux enfants qui retourne dans sa maison d’enfance après la mort de son père.

Une histoire de Noël Noël sortira sur HBO Max le 17 novembre. Aucune date de diffusion canadienne n’a été annoncée pour le moment.